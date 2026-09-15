Medicina del lavoro più accessibile per gli artigiani: accordo tra Misericordie e CNA

Prende il via in Toscana una nuova collaborazione tra Misericordie e Cna Firenze Metropolitana, volta a migliorare l’accesso delle aziende artigiane ai servizi di Medicina del lavoro.

La convenzione è stata sottoscritta tra ‘Ambiente Impresa Scrl’, società di service di Cna e ‘Misericordie e Salute’, impresa sociale della Federazione regionale delle Misericordie della Toscana. Grazie a questa nuova sinergia le aziende, artigiane e non, iscritte a CNA, attraverso la ‘Ambiente e Impresa’, potranno avvalersi della rete di ambulatori e medici competenti di ‘Misericordie e Salute’ per gli adempimenti legati alla medicina del lavoro, con visite periodiche di idoneità e sorveglianza sanitaria. Ad oggi in Toscana sono già 350 le aziende che si rivolgono a ‘Misericordie e Salute in questo ambito, con circa 8 mila lavoratori, il cui benessere complessivo, dal punto di vista della medicina del lavoro, viene preso in carico, ampliando ed estendendo il concetto di welfare aziendale.

Secondo il protocollo, alla società ‘Ambiente e Impresa’ sono affidati i servizi di “consulenza organizzativa, segreteria relazionale e pianificazione del servizio”, con “l’individuazione dei fabbisogni delle aziende relativi alla medicina del lavoro” e la gestione amministrativa del servizio. Nello svolgimento della propria attività ‘Misericordie e Salute’ “mantiene la totale e assoluta indipendenza clinica, scientifica e deontologica”, per garantire la piena libertà “sulle valutazioni mediche, sull’elaborazione dei protocolli sanitari, sulla scelta degli accertamenti clinici e strumentali e sull’espressione dei giudizi di idoneità lavorativa”.

“Il lavoro è una delle attività più importanti per una persona -dice il presidente della Federazione delle Misericordie della Toscana, Alberto Corsinovi-; è giusto quindi che anche in questo ambito, come in tantissimi altri, le Misericordie siano a fianco e a servizio dei toscani e delle toscane. Lo facciamo con ‘Misericordie e Salute’ e grazie a questa convenzione contiamo di farlo ancora per più persone.”

“Il punto di forza dell’accordo è mettere insieme competenze complementari: da una parte la conoscenza diretta delle imprese, delle loro caratteristiche e dei loro fabbisogni; dall’altra la competenza sanitaria e la presenza capillare sul territorio delle Misericordie – commenta Giuseppe Gennaro, presidente di Ambiente Impresa –. Possiamo così intercettare rapidamente le necessità delle aziende e indirizzarle verso una rete qualificata, riducendo quelle complessità organizzative e amministrative che spesso rendono più oneroso l’accesso alle prestazioni di medicina del lavoro. Un modo concreto per rendere il servizio più lineare ed efficace.”

“Quella delle Misericordie è una presenza forte e diffusa in Toscana – spiega il presidente di Misericordie e Salute, Filippo Pratesi –; mettere insieme queste realtà, costruendo una rete, ci può consentire di fare meglio e di più nel nostro secolare impegno per essere a servizio dei toscani e delle toscane.”

“Questa collaborazione mette a sistema due realtà profondamente radicate sul territorio e consente di portare la medicina del lavoro ancora più vicino alle imprese – commenta Massimo Cerbai, responsabile della convenzione per CNA –. La nostra associazione rappresenta oltre 8 mila aziende distribuite in tutta la Città Metropolitana e la rete delle Misericordie offre una presenza diffusa, con strutture facilmente raggiungibili e professionisti di grande esperienza. È un patrimonio di competenze e prossimità che può tradursi in una risposta più tempestiva e concreta alle esigenze delle imprese e in una tutela sempre più efficace della salute dei lavoratori.”

Fonte: CNA Firenze e Misericordie Toscana - Uffici Stampa