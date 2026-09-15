Muore a 68 anni Fulvia Salvadori, ex consigliera comunale a Empoli e sindacalista

Cronaca Empoli
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Ex consigliera comunale a Empoli con il sindaco Bugli, è stata presidente della Commissione Pari Opportunità e capogruppo Pds, oltre che sindacalista Cgil

È morta oggi, all'età di 68 anni, Fulvia Salvadori, ex consigliera comunale di Empoli durante il mandato del sindaco Bugli e componente dell'assemblea del Circondario Empolese Valdelsa. Il cordoglio è stato espresso dall'amministrazione comunale.

Salvadori ha ricoperto per due mandati il ruolo di presidente della Commissione Pari Opportunità ed è stata capogruppo del PDS. Il suo impegno politico e istituzionale si è affiancato all'attività svolta nella CGIL Empolese, dove ha ricoperto anche incarichi apicali.

Il sindaco Alessio Mantellassi ha ricordato in particolare il suo impegno a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori.

L'amministrazione comunale ha espresso vicinanza al marito Stefano Romagnoli e agli altri familiari di Fulvia Salvadori.

La salma si trova nella camera mortuaria dell'ospedale Cappelle S. Giuseppe di Empoli e sarà disponibile alle visite dalle ore 12 di mercoledì 16 settembre. I funerali si svolgeranno giovedì 17 settembre 2026 alle ore 10 presso la Chiesa S. Maria a Ripa di Empoli.

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