Musica e parole per Gaza al Teatro di Via Verdi di Vicopisano

Il 18 settembre, alle 21:00, al Teatro di via Verdi di Vicopisano, il gruppo musicale FOuR ThREEs sarà protagonista di una serata promossa dall’Associazione locale Nursery degli Alberi Mirko e Vanessa , con la collaborazione di Bhalobasa OdV insieme a Gruppo Emergency Pisa e PCRF - Palestine Children's Relief Fund, con la partecipazione di Astarte Edizioni e con il patrocinio del Comune di Vicopisano e della Regione Toscana.

L’intero ricavato del concerto sarà destinato a interventi precisi e urgenti: sostegno alla clinica di EMERGENCY ad al-Qarara, nell’area di Khan Younis, aiuti alimentari urgenti per neonati e famiglie in condizioni di particolare vulnerabilità e

acquisto di attrezzature per una nuova clinica pubblica a Nablus.

“Come Amministrazione abbiamo patrocinato questa iniziativa perché crediamo nella forza delle sinergie, in particolare con queste associazioni che sono solide, presenti sul campo e credibili" dice il Sindaco di Vicopisano, Matteo Ferrucci.

“Sarà una serata di musica e parole, ma soprattutto un’occasione per non restare immobili davanti a ciò che accade - aggiunge Mirko Palazzetti, presidente dell’associazione organizzatrice e anche musicista del gruppo che animerà la serata - un posto occupato in teatro, una donazione, una voce unita alle altre possono contribuire a proteggere una vita e a dare sostegno a chi oggi ne ha più bisogno.”

È possibile prenotare scrivendo a questo indirizzo: info@nurserydeglialberi.it, indicando nome, cognome e numero delle persone partecipanti, e versare la propria offerta la sera dell’evento.

Ci si potrà presentare anche senza prenotazione, ma in questo caso non sarà possibile garantire la disponibilità del posto.

Chi non potrà essere presente, ma desidera comunque sostenere i progetti, può effettuare un bonifico utilizzando la causale “Donazione progetti Gaza”, informazioni scrivendo all’indirizzo indicato sopra e attingendo informazioni sul sito: www.nurserydeglialberi.it/

Per consentire la migliore organizzazione dei posti è opportuno comunicare, prenotando, eventuali particolari necessità, comprese quelle relative a persone con disabilità o in gravidanza ecc.

Teatro di Via Verdi, Vicopisano

Giovedì 18 settembre

Ore 21:00

info@nurserydeglialberi.it

347 1749751 – 349 6035266

L’evento è patrocinato anche dalla Regione Toscana.

I posti sono limitati, vi consigliamo di prenotare rapidamente. “Vi aspettiamo per condividere una bella serata e trasformare, ancora una volta, la solidarietà in un gesto concreto e solidale”, conclude Ferrucci.

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio stampa