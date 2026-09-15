Non rispetta il divieto di avvicinamento alla ex moglie, arresto lampo a Pontedera

L'allarme del dispositivo antistalking ha fatto scattare ieri sera, lunedì 14 settembre, l'intervento immediato dei carabinieri in un supermercato a Pontedera dove un uomo è stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex moglie. L'intervento dei militari dell'aliquota radiomobile è scattato in seguito ad una segnalazione d'emergenza pervenuta dalla Centrale Operativa dell'Arma di Pisa, che ha rilevato l'attivazione del sistema elettronico di controllo a tutela di una donna.

I carabinieri, giunti tempestivamente sul luogo segnalato, come spiegato dall'Arma "hanno accertato che l'uomo, pur essendosi accorto della presenza dell'ex moglie all'interno dell'esercizio commerciale, ha scelto di farvi accesso comunque. Una volta all'interno, si è avvicinato alla donna nel tentativo di persuaderla a ritirare le querele precedentemente presentate a suo carico". L'uomo è stato bloccato e arrestato in flagranza di reato per la violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie, misura cautelare disposta dall'autorità giudiziaria di Pisa. Al termine delle formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, l'uomo è stato rimesso in libertà.

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