Parte l'anno scolastico a Vinci: quasi mille studenti sui banchi

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Gli auguri del sindaco Vanni e dell'assessore Marzocchini agli studenti e alla nuova dirigente scolastica dell'istituto comprensivo, Francesca Polidori

Sono quasi 1000 (995, per la precisione) i bambini e le bambine, gli studenti e le studentesse, che stamattina, martedì 15 settembre 2026, hanno varcato i cancelli delle scuole del Comune di Vinci per cominciare l’anno scolastico 2026/2027.

Daniele Vanni, sindaco di Vinci, e Francesco Marzocchini, assessore all’istruzione, hanno salutato di persona le “matricole” che a Vinci e Sovigliana hanno cominciato il nuovo percorso della scuola secondaria di primo grado.

L’inizio di un nuovo anno scolastico è sempre un momento importante per tutta la comunità. Ai bambini e ai ragazzi che oggi tornano sui banchi, e in particolare a chi comincia per la prima volta un nuovo percorso, rivolgo il mio più sincero augurio di buon anno scolastico - ha commentato Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

La scuola è il luogo in cui si apprendono conoscenze, ma anche in cui si cresce, si costruiscono relazioni e si impara a stare insieme agli altri. Per questo è fondamentale continuare a investire nella qualità dei nostri istituti e nel rapporto tra scuola, famiglie e territorio”.

Quasi mille gli zaini pronti, dunque, con 194 frequentanti delle scuole dell’infanzia (66 a Vinci e 128 a Sovigliana), 433 alle elementari (119 nel Capoluogo e 314 alla ‘Aleramo’ di Spicchio), 378 alle medie (78 a Vinci e 300 alla ‘Nencioni’ di Sovigliana).

Agli auguri rivolti alla scolaresca, Vanni e Marzocchini hanno aggiunto quelli a Francesca Polidori, nuova dirigente scolastica dell’istituto comprensivo (che da quest’anno accorpa i plessi di Vinci e Capraia e Limite). Polidori succede a Tamara Blasi, alla quale va il ringraziamento dell’amministrazione comunale per il lavoro svolto.

Così il sindaco: “Rivolgo un caloroso benvenuto alla nuova dirigente scolastica, Francesca Polidori, con la quale ci auguriamo di costruire fin da subito una collaborazione proficua e positiva. Questo anno scolastico porta con sé anche una novità importante, con l’accorpamento dell’istituto comprensivo di Vinci a quello di Capraia e Limite: sarà un percorso che richiederà dialogo, attenzione e collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte.

Allo stesso tempo, voglio rivolgere un ringraziamento a Tamara Blasi per l'attività svolta in questi anni alla guida delle nostre scuole. A tutta la comunità scolastica rivolgo i migliori auguri per l’inizio di questo nuovo percorso”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

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