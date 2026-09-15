Oltre 100mila euro a Castiglion Fibocchi per riqualificazione di parcheggio pubblico

Grazie ad un contributo straordinario di 104.386 euro a beneficio del Comune di Castiglion Fibocchi (Ar) sarà possibile procedere con la riqualificazione del parcheggio pubblico in via Santa Caterina. Lo stanziamento è stato deliberato dalla Giunta regionale toscana nel corso della sua ultima seduta.

“Con questo contributo – ha commentato il presidente Eugenio Giani - confermiamo la massima attenzione della Regione Toscana verso i piccoli comuni e la cura del loro tessuto urbano, nel pieno rispetto dello spirito della ‘Toscana diffusa’”.

“Sostenere le amministrazioni comunali anche nei piccoli interventi – ha aggiunto l’assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni – è un modo pertestimoniare la vicinanza della Regione a tutti i territori, una vicinanza che si esprime nella cura del quotidiano. In questo caso si vanno ad effettuare lavori di riqualificazione, per garantire un’area di sosta più sicura e integrata con il territorio, per migliorare il decoro urbano e dare una risposta alle esigenze di residenti e attività commerciali. Investire sulla qualità dello spazio pubblico è un investimento sulla qualità della vita dei cittadini”.

Fonte: Regione Toscana