Pisa Scotto Festival, il 16 settembre il recupero di 'San Ranieri dell'Acqua'

Sarà recuperato mercoledì 16 settembre alle ore 21 al Giardino Scotto lo spettacolo “San Ranieri dell’Acqua. Dagli eccessi giovanili alla glorificazione”. L'evento, inserito nel programma del Pisa Scotto Festival, era stato originariamente previsto per giovedì 10 settembre e poi rinviato a causa del maltempo.

La commedia musicale, con la regia di Marco Di Stefano, è dedicata alla vita e alla complessa dimensione umana e spirituale di Ranieri Scacceri, Patrono di Pisa. Attraverso teatro e musica, lo spettacolo ripercorre il cammino di San Ranieri dagli eccessi della giovinezza fino alla conversione e alla glorificazione, con testi e musiche originali di Carlo Marianelli, revisione dei testi di Antonio Azzarà e Massimiliano Orazini e musica eseguita interamente dal vivo. Sul palco si alternerà un nutrito cast composto da Matteo Vanni, Marco Pieve, Andrea Carmignani, Sandro Carmignani, Edmond Parentela, Livia Pieve, Francesca Casorio, Matteo Del Rosso, Roberto Colombi, Marco Magini, Iury Ricci, Carla Collodi, Carmela Castiglia, Maurizio Pieve, Roberta Gerini, Antonio Raimondo, Claudio Carmignani e Benedetta Marianelli. Le parti cantate e soliste saranno affidate a Matteo Vanni, Marco Pieve, Marco Di Stefano e Benedetta Marianelli.

Gli adattamenti musicali sono di Giulio Collavoli e Giacomo Mattolini. Ad accompagnare dal vivo lo spettacolo saranno Giulio Collavoli al pianoforte, Massimiliano Orazini all’organo e alle tastiere, Carlo Masoni alla chitarra elettrica, Antonio Azzarà alla chitarra acustica, Maurizio Baldini al basso elettrico, Samuele Campera al fagotto e Francesco Catania a batteria e percussioni. La produzione è di Sandro Del Rosso, le scenografie sono di Alessandro Bufalini, con il supporto tecnico di BSS Bufalini e la collaborazione della Fondazione Cerratelli per i costumi.

Restano valide le modalità di accesso già previste: l’ingresso è gratuito e lo spettacolo ha già registrato il sold out delle prenotazioni. I posti prenotati che non saranno occupati entro le ore 21 saranno riassegnati alle persone presenti in attesa, fino a esaurimento della capienza disponibile.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa