Pontedera, all'alt della polizia locale trovato con un tirapugni: denunciato 16enne

Trovato con un tirapugni un 16enne è stato denunciato dalla polizia locale del comando di Pontedera per porto abusivo di armi improprie. È successo in via Saffi dove gli agenti hanno fermato il minore, italiano della provincia di Pisa, che si trovava alla guida di un motorino per un normale accertamento documentale, come viene riferito dalla polizia locale dell'Unione Valdera.

Nel corso della verifica, all'interno di una borsa risultata in possesso del giovane, gli operatori hanno rinvenuto un tirapugni in metallo lungo 11 centimetri. Il minore lo avrebbe consegnato spontaneamente agli agenti, non sapendo giustificare il motivo per il quale lo avesse con sé. Circostanza che ha portato alla denuncia alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per il reato previsto dall'articolo 4 della legge 110/1975, norma che punisce il porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere con l'arresto da uno a tre anni e con un'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Il tirapugni è stato sottoposto a sequestro. Il minore, incensurato, è stato successivamente riaffidato ai genitori, spiegano ancora dal Comando, giunti presso gli uffici della Polizia Locale dopo l'attivazione, nelle ore precedenti, del Sistema di Emergenza Urgenza Sociale a sua tutela.

Notizie correlate