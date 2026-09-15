Prima campanella a Castelfranco di Sotto con il provveditore agli studi Simonetti e il sindaco Mini

A suonare la prima campanella dell'anno scolastico all'istituto comprensivo di Castelfranco di Sotto questa mattina sono stati il provveditore agli studi di Pisa Andrea Simonetti e il sindaco Fabio Mini oltre che al nuovo Dirigente scolastico Antonino Furnari. Un avvio di anno, quindi alla presenza della massime autorità scolastiche e civili del territorio. Un gesto del provveditore per dimostrare la vicinanza del suo ufficio alla realtà della scuola castelfranchese e una presenza del sindaco per sottolineare l'attenzione che la sua amministrazione ripone nelle nella scuola. “Ho apprezzato molto la presenza del dirigente Simonetti - ha spiegato il sindaco Fabio Mini – che dimostra la vicinanza dell'ufficio scolastico provinciale alla realtà delle nostre scuole, un'attenzione che ci incoraggi a non ridurre l'impegno che abbiamo messo e che stiamo mettendo per quello che ci compete come comune nel mondo della scuola. La presenza di Simonetti – ha aggiunto Mini -, ha anche dimostrato un'attenzione al territorio importante, perché non tutti i giorni, in un realtà come la nostra, capita di avere un provveditore agli studi a inaugurare un anno scolastico, che spero sia carico di successi e soddisfazioni per tutti i ragazzi del nostro comune, soprattutto che sia un anno di crescita culturale, ma anche personale”.

“Noi l'impegno ce lo stiamo mettendo – continua Mini -. Durante l'estate abbiamo terminato una prima fase di lavori per circa un milione di euro, molti dei quali di importanza strutturale e di miglioramento sostanziale nei nostri edifici scolastici andando a sanare l'incuria e i lavori rimasti da fare da anni che abbiamo ereditato da chi ci ha preceduto. A Orentano abbiamo risolto l'annoso problema della mancanza della pavimentazione nel primo piano della scuola eliminando il vecchio linoleum diventato pericoloso e mettendo un pavimento vero. Inoltre, abbiamo investito per migliorare anche l'estetica delle aule che sono state appena tinteggiate con nuovi colori. Qui abbiamo investito oltre 300mila euro, ripristinando anche le carenze del marciapiede perimetrale dell'edificio di via Martiri della Libertà.

A Castelfranco ci siamo impegnati per migliorare e sanare deficit cronici nell'edificio scolastico di via Magenta, dove c'è una scuola primaria e anche sulla parte di via Solferino dove c'è invece la scuola dell'infanzia. Qui abbiamo ristrutturato il tetto e i cornicioni con un investimento rilevante. Abbiamo anche sistemato l'impianto di riscaldamento risolvendo il problema della perdite del circuito dei radiatori che rischiava di danneggiare l'edificio, oltre che a risolvere il problema del giardino d'inverno che era diventato una struttura fatiscente e squallida. Alla scuola secondaria di primo grado di piazza Mazzini abbiamo speso soldi pubblici per sostituire varie porte ormai arrivati a fine vita. Spero di poter continuare a investire sulle scuole perché la condizione in cui versavano al nostro insediamento erano pessime e se gli insegnanti ci mettono i contenuti, a noi spetta si metterci edifici sicuri e fruibili”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa

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