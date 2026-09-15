Prima campanella a Pontassieve per la rinnovata scuola De Amicis

Scuola e Università Pontassieve
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Si è svolta questa mattina la cerimonia ufficiale di inaugurazione del plesso scolastico riqualificato, che riapre le proprie porte con l'avvio del nuovo anno scolastico. L'intervento di rinnovamento e adeguamento della struttura restituisce alla comunità locale e alle famiglie una Scuola De Amicis con un ambiente didattico sicuro, moderno e funzionale, pronto ad accogliere i percorsi educativi dei più giovani.

A partire da oggi, l'edificio ospiterà un totale di 148 bambini: 121 studenti frequentanti la scuola primaria "Edmondo De Amicis" e 27 bambini iscritti alla scuola dell'infanzia "Leo Lionni".

L’intervento complessivo di adeguamento strutturale ed efficientamento energetico dell’edificio De Amicis ha richiesto un investimento di circa 4,3 milioni di euro, finanziato in parte con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e GSE. L'opera garantisce la piena rispondenza della struttura ai più recenti standard di sicurezza sismica e di sostenibilità ambientale.

Oltre ai lavori strutturali, l'Amministrazione comunale ha stanziato ulteriori risorse dedicate alla funzionalità e al decoro del plesso: 150.000 euro per il rinnovo totale degli arredi scolastici e 400.000 euro destinati alla riqualificazione e alla cura del nuovo giardino esterno.

«C’è grande soddisfazione per poter restituire finalmente alla nostra comunità una scuola De Amicis completamente nuova, moderna e accogliente – dichiara il Sindaco Carlo Boni –. Vedere riaprire le porte di questo plesso storico proprio con l'avvio del nuovo anno scolastico è il compimento di un grande lavoro di squadra che restituisce uno spazio ideale alle esigenze di studenti, docenti e famiglie. Questo intervento – conclude - rientra in una più ampia e articolata programmazione di edilizia scolastica volta a garantire su tutto il territorio edifici efficienti, sicuri e sostenibili. Grazie all’integrazione virtuosa tra risorse comunali e fondi PNRR, la nostra Amministrazione prosegue con determinazione nel piano generale di valorizzazione delle infrastrutture educative, che consideriamo la priorità assoluta per lo sviluppo e il futuro del nostro territorio».

Alla cerimonia di inaugurazione e al taglio del nastro hanno presenziato oltre ai rappresentati dell’amministrazione comunale, la consigliera Regionale Serena Spinelli, la dirigente scolastica Adriana Aprea, i rappresentanti scolastici locali, i rappresentanti delle forze dell'ordine, il personale docente e non docente, insieme agli alunni e ai loro familiari.

Fonte: Comune di Pontassieve - Ufficio stampa

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