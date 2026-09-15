Prima campanella della scuola a Santa Croce sull'Arno, il saluto del sindaco Roberto Giannoni

Prima campanella anche per gli studenti di Santa Croce sull'Arno con il loro sindaco Roberto Giannoni e con la nuova dirigente scolastica Marzia Caneschi che reggerà l'istituto comprensivo per l'anno appena iniziato.

Questa mattina il sindaco Giannoni, con l'assessore Valentina Fanella ha voluto salutare tutti gli studenti di Santa Croce recandosi nei vari plessi per augurare a loro e al corpo docente un buon anno scolastico, un anno che sia foriero di una crescita culturale e di consapevolezza per tutti gli alunni.

“La scuola rimane uno dei punti di massima attenzione per la nostra amministrazione. Durante l'estate abbiamo cercato di colmare le piccole lacune che potevano presentare i vari istituti e se non vi fossimo riusciti, poca paura, i lavori continueranno anche durante le vacanze di Natale. Credo che ogni amministrazione debba avere cura del proprio patrimonio scolastico, perché ne va, da un lato della sicurezza degli alunni e dei docenti e dall'altro anche dell'approccio che gli studenti hanno con la scuola. Frequentare un istituto curato e tenuto bene è già un buon viatico per instaurare un proficuo rapporto tra scuola e studenti. Poi la scuola è una delle prime realtà dello Stato con cui i ragazzi vengono in contatto e quindi non può essere trascurata. Noi ce la mettiamo tutta, speriamo che questo sia di aiuto per i nostri ragazzi per studiare bene e con successo. Buna anno scolastico a tutti”

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa