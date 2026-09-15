Primo giorno di scuola, la visita del Sindaco di Pisa per augurare buon inizio di anno scolastico:

Prima campanella stamani, martedì 15 settembre, per gli studenti pisani di ogni ordine e grado che sono tornati sui banchi di scuola. Il sindaco di Pisa Michele Conti, accompagnato dall’assessore alla scuola Riccardo Buscemi, ha fatto visita stamani alla primaria Collodi a Porta a Lucca, alla secondaria Castagnolo di San Piero a Grado, alla primaria Don Milani a Sant’Ermete e alla scuola d’infanzia e secondaria Galilei a Cisanello, per augurare un buon inizio anno scolastico a bambini, insegnanti, personale e dirigenti scolastici.

"Il primo giorno di scuola – dichiara il sindaco Michele Conti - è sempre un momento particolare per gli studenti e per le loro famiglie. Significa ripartire, ritrovarsi, ma anche iniziare un nuovo percorso di crescita. Per questo abbiamo voluto essere presenti anche quest’anno in alcune scuole di Pisa, per salutare gli studenti, gli insegnanti e tutto il personale scolastico. La scuola è uno spazio fondamentale per lo sviluppo dei bambini, è il luogo dove i nostri ragazzi trascorrono una parte importante delle loro giornate, crescono, imparano, costruiscono relazioni e si preparano al loro futuro. Il nostro compito è fare in modo che possano farlo in ambienti sicuri, accoglienti e sempre più funzionali. Per questo come Amministrazione abbiamo continuato a investire importanti risorse: pensiamo che in questi anni tra interventi di manutenzione, efficientamento energetico e fondi PNRR che abbiamo intercettato, sull’edilizia scolastica cittadina sono stati investiti più di 16,5 milioni di euro. Cifre che parlano da sole e che ci stanno permettendo, entro il 2027, di consegnare alla città 5 asili nido e una scuola media completamente nuovi. Ma oltre a questo, come ogni estate abbiamo lavorato in tanti plessi per portare a termine piccoli e grandi lavori di manutenzione che proseguiremo durante tutto l’anno, mantenendo un confronto costante con chi la scuola la vive ogni giorno. A tutti gli studenti, e in particolare a chi oggi entra per la prima volta in una nuova scuola, rivolgo l’augurio di affrontare questo anno con curiosità, entusiasmo e voglia di crescere. E alle loro famiglie l’augurio di accompagnarli e condividere con loro questo importante percorso. Buon anno scolastico a tutti".

"La macchina dell’amministrazione comunale non si è mai fermata – spiega l’assessore alle politiche scolastiche Riccardo Buscemi – per consentire oggi l’avvio dell’anno scolastico che, come ogni anno, è un momento fondamentale per bambini e famiglie. Abbiamo dato la massima disponibilità come ogni anno per i servizi di mensa e trasporto scolastico, che sono a disposizione delle scuole già dai primi giorni, rimettendo la scelta del periodo di avvio dei servizi alle singole direzioni degli istituti comprensivi, a seconda delle esigenze delle strutture. Saluto tutti i ragazzi augurando a loro, e alle loro famiglie, un buon anno scolastico. Ringrazio i dirigenti scolastici, gli insegnanti, il personale ausiliario e tutti gli uffici che hanno consentito l’apertura degli istituti e la partenza dei servizi".

Servizi di refezione e trasporto scolastico. L’Amministrazione Comunale ha comunicato a ciascun istituto scolastico la disponibilità a partire con il servizio della refezione già dal primo giorno di scuola. Ciascun istituto scolastico ha poi deciso in autonomia, in base alle proprie esigenze e capacità organizzative, quando far attivare il servizio mensa. Tutti gli istituti scolastici di Pisa attiveranno il servizio mensa a partire da lunedì 21 – martedì 22 settembre, fatta eccezione per le sezioni dei tre anni di alcune scuole d’infanzia, che partiranno nei giorni seguenti (compresi tra il 24 e il 29 settembre). Anche per quanto riguarda il trasporto scolastico, il servizio, messo a disposizione delle scuole già dal primo giorno, inizierà per tutti gli istituti in pianta stabile a partire dai giorni lunedì 21 – martedì 22 settembre, fatta eccezione per le scuole degli istituti Pisano, Tongiorgi e Toniolo, per cui il servizio sarà attivo in ingresso già dal 16 settembre.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa