'Regolino va a scuola' apre alle scuole primarie della Toscana

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Dopo aver coinvolto 43 classi e 828 bambine e bambini, Fondazione Regolino ETS presenta la nuova fase della campagna educativa gratuita sul tema della sicurezza sul lavoro. Il 17 settembre a Empoli dirigenti scolastici e insegnanti sono invitati a conoscere il progetto e le modalità per aderire

Dopo la prima esperienza avviata sul territorio di Empoli e in alcuni comuni italiani, “Regolino va a scuola” si apre alle scuole primarie della Toscana, con l’obiettivo di portare il progetto educativo in nuove classi e nuovi territori.

La campagna educativa gratuita promossa dalla Fondazione Regolino ETS porta tra i banchi di scuola la cultura della sicurezza attraverso il gioco, la narrazione e attività laboratoriali. Rivolto alle classi III, IV e V della scuola primaria, il progetto ha già coinvolto 43 classi e 828 bambine e bambini in diversi territori italiani, a partire dal kick off realizzato a Empoli e proseguendo con attività sviluppate anche in altre regioni.

Ora la Fondazione punta ad ampliare la diffusione del progetto a partire dalla Toscana, mettendo a disposizione delle scuole un percorso educativo e un kit didattico gratuito pensati per aiutare bambine e bambini a sviluppare, attraverso esperienze concrete e coinvolgenti, una maggiore consapevolezza sui temi della sicurezza e della cura di sé e degli altri.

Per presentare questa nuova fase, giovedì 17 settembre alle ore 17.00, al Palazzo delle Esposizioni di Empoli, Fondazione Regolino organizza una tavola rotonda aperta a dirigenti scolastici, insegnanti, coordinatori ed educatori.

L’incontro sarà l’occasione per conoscere il progetto, scoprire il kit didattico gratuito e capire concretamente come aderire e portare “Regolino va a scuola” nelle proprie classi nel nuovo anno scolastico.

L’iniziativa si svolge con il Patrocinio del Comune di Empoli e della Regione Toscana.

“Regolino va a scuola” nasce dalla convinzione che la cultura della sicurezza debba iniziare molto prima dell’ingresso nel mondo del lavoro, educando fin dall’infanzia all’attenzione, alla consapevolezza e alla responsabilità verso sé stessi e gli altri.

Da qui il messaggio che accompagna il progetto: “La sicurezza sul lavoro non è un gioco, ma si impara giocando”.

Il percorso mette a disposizione degli insegnanti materiali cartacei e digitali e una guida per svolgere le attività in autonomia. Parte dei contenuti è disponibile anche in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), per favorire accessibilità e inclusione.

Durante la tavola rotonda sarà l’Istituto Comprensivo Empoli Ovest a raccontare l’esperienza concreta del progetto. La Dirigente scolastica Maria Anna Bergantino e le insegnanti che lo hanno realizzato nelle proprie classi condivideranno le attività svolte, riscontri e reazioni dei bambini.

Interverranno inoltre Valentina Torrini, Assessora al Lavoro del Comune di Empoli; Alessandra Nardini, Assessora all’Istruzione della Regione Toscana; e Alberto Lenzi, Assessore al Lavoro della Regione Toscana.

«La sicurezza non è soltanto una questione di norme, procedure e dispositivi: è prima di tutto cultura», spiega Fabio Ciaponi, Presidente della Fondazione Regolino ETS. «Per questo abbiamo scelto di partire dai bambini e di offrire alle scuole strumenti concreti per sviluppare attenzione, consapevolezza e responsabilità fin dall’infanzia».

Fondazione Regolino invita dirigenti scolastici, insegnanti, coordinatori ed educatori delle scuole primarie della Toscana a partecipare all’incontro del 17 settembre, conoscere l’esperienza già realizzata e valutare l’adesione al progetto per il nuovo anno scolastico.

TAVOLA ROTONDA REGOLINO VA A SCUOLA_17 SETTEMBRE 2026

TAVOLA ROTONDA “REGOLINO VA A SCUOLA”

La sicurezza sul lavoro non è un gioco, ma si impara giocando

Giovedì 17 settembre 2026 – ore 17.00
Palazzo delle Esposizioni – Piazza Guido Guerra 13, Empoli

L’incontro è aperto a dirigenti scolastici, insegnanti, coordinatori, educatori e istituzioni.

Fonte: Fondazione Regolino ETS

Notizie correlate

Empoli
Attualità
15 Settembre 2026

Contè.sto festival, modifiche temporanee alla viabilità in alcune vie e piazze del centro storico

Tutto pronto per la seconda edizione del festival di storia contemporanea /contè.sto/ - La storia di profilo, in programma da venerdì 18 a domenica 20 settembre 2026 a Empoli.  Tre giorni di [...]

Empoli
Attualità
15 Settembre 2026

Bernard Dika visita la Protezione Civile dell'Empolese Valdelsa: "Coordinamento e tempestività punti di forza"

Il sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana Bernard Dika ha visitato nella scorse ore la sede operativa della Protezione Civile al Terrafino, Empoli, con la sindaca, delegata alla Protezione Civile [...]

Empoli
Attualità
15 Settembre 2026

All'Empoli Fencing Club riprendono i corsi di scherma

Riprendono martedì 17 settembre le attività della Sala di Scherma Empoli Fencing Club, riservate ai ragazzi e alle ragazze già iscritti alla scuola. Gli allenamenti si svolgono presso il plesso [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina