Riparte la scuola a Empoli e riparte anche il 'Senza Zaino'

Suono della campanella. Oggi comincia un nuovo anno scolastico per tante bambine, bambini, ragazze e ragazzi. Un nuovo inizio per tutte e tutti.

E come da ‘tradizione’, questa mattina il sindaco Alessio Mantellassi accompagnato dall’assessora alla Scuola e dell’infanzia Maria Grazia Pasqualetti si sono recati in alcune scuole primarie per la consegna delle cartelle del ‘senza zaino’: alla ‘Carlo Rovini’ a Cascine, alla ‘Galileo Galilei’ di Avane e domani, andranno alla ‘Cristoforo Colombo’ di Ponzano.

“Un nuovo anno scolastico è cominciato ed è un’emozione. Lo è per chi amministra una città e per tutte le studentesse e studenti, partendo dai più piccoli. Questa mattina insieme all’assessora Pasqualetti siamo andati dalle bambine e dai bambini delle ‘prime’ di Cascine e Avane ed erano entusiasti. Sarà un percorso tutto da scoprire e pieno di gioia. Un grande abbraccio agli studenti, grandi e piccini, ai loro insegnanti, ai dirigenti, ai lavoratori della scuola e ai genitori”, così il sindaco Alessio Mantellassi.

“Ogni nuovo inizio è un momento importante che va celebrato insieme. Una scuola non è fatta solo di aule. È fatta dalle relazioni che nascono dentro quelle aule”, il commento dell’assessora Pasqualetti.

COS'È IL SENZA ZAINO: Le scuole Senza Zaino hanno l’ambizione di offrire un percorso educativo che accompagni la crescita delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi all’altezza delle grandi sfide dell’umanità, secondo i tre valori guida: la responsabilità, l’ospitalità e la comunità.

Un progetto lungimirante, potenziato costantemente di anno in anno. Sono coinvolte sia scuole dell’infanzia, sia primarie, fino al livello della secondaria di primo grado. Sono 8 le scuole interessate per questo anno scolastico. I plessi interessati sono per l’istituto comprensivo Empoli Est: scuola dell’infanzia di Ponzano, Serravalle e Cortenuova, scuola primaria di Ponzano.

Per l’istituto comprensivo Empoli Ovest: scuola dell’infanzia Piero della Francesca, scuola primaria Rovini-Cascine, Galilei-Avane e Michelangelo-Santa Maria.

Quest'anno scolastico si aggiungono al programma Senza Zaino le scuole Piero della Francesca e Michelangelo-Santa Maria.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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