Riparte la scuola a Empoli e riparte anche il 'Senza Zaino'

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Suono della campanella. Oggi comincia un nuovo anno scolastico per tante bambine, bambini, ragazze e ragazzi. Un nuovo inizio per tutte e tutti.
E come da ‘tradizione’, questa mattina il sindaco Alessio Mantellassi accompagnato dall’assessora alla Scuola e dell’infanzia Maria Grazia Pasqualetti si sono recati in alcune scuole primarie per la consegna delle cartelle del ‘senza zaino’: alla ‘Carlo Rovini’ a Cascine, alla ‘Galileo Galilei’ di Avane e domani, andranno alla ‘Cristoforo Colombo’ di Ponzano.
“Un nuovo anno scolastico è cominciato ed è un’emozione. Lo è per chi amministra una città e per tutte le studentesse e studenti, partendo dai più piccoli. Questa mattina insieme all’assessora Pasqualetti siamo andati dalle bambine e dai bambini delle ‘prime’ di Cascine e Avane ed erano entusiasti. Sarà un percorso tutto da scoprire e pieno di gioia. Un grande abbraccio agli studenti, grandi e piccini, ai loro insegnanti, ai dirigenti, ai lavoratori della scuola e ai genitori”, così il sindaco Alessio Mantellassi.
“Ogni nuovo inizio è un momento importante che va celebrato insieme. Una scuola non è fatta solo di aule. È fatta dalle relazioni che nascono dentro quelle aule”, il commento dell’assessora Pasqualetti.
COS'È IL SENZA ZAINO: Le scuole Senza Zaino hanno l’ambizione di offrire un percorso educativo che accompagni la crescita delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi all’altezza delle grandi sfide dell’umanità, secondo i tre valori guida: la responsabilità, l’ospitalità e la comunità.
Un progetto lungimirante, potenziato costantemente di anno in anno. Sono coinvolte sia scuole dell’infanzia, sia primarie, fino al livello della secondaria di primo grado. Sono 8 le scuole interessate per questo anno scolastico. I plessi interessati sono per l’istituto comprensivo Empoli Est: scuola dell’infanzia di Ponzano, Serravalle e Cortenuova, scuola primaria di Ponzano.
Per l’istituto comprensivo Empoli Ovest: scuola dell’infanzia Piero della Francesca, scuola primaria Rovini-Cascine, Galilei-Avane e Michelangelo-Santa Maria.
Quest'anno scolastico si aggiungono al programma Senza Zaino le scuole Piero della Francesca e Michelangelo-Santa Maria.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Lastra a Signa
Sport
15 Settembre 2026

Giani consegna il Pegaso d’oro a Ginevra Taddeucci

Quattro medaglie ai recenti europei di nuoto: 2 ori, 1 argento e 1 bronzo. E’ stata un’estate di grandi imprese per Ginevra Taddeucci, la ventinovenne nuotatrice fiorentina che è diventata [...]

Empoli
Attualità
15 Settembre 2026

Al Circolo Arci Monterappoli prende il via 'Ascoltare, suonare, partecipare'

Al Circolo Arci Monterappoli si svilupperà, grazie al contributo di Fondazione CR Firenze, il progetto “Ascoltare, suonare, partecipare”. Dalla fine di settembre 2026 a febbraio 2027 una serie di iniziative [...]

Empoli
Attualità
15 Settembre 2026

'Regolino va a scuola' apre alle scuole primarie della Toscana

Dopo la prima esperienza avviata sul territorio di Empoli e in alcuni comuni italiani, “Regolino va a scuola” si apre alle scuole primarie della Toscana, con l’obiettivo di portare il progetto [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina