Da Roma a Buenos Aires: la musica di Piazzolla arriva nel giardino della Rsa Chiarugi

Il giardino della Rsa Chiarugi apre le sue porte alla città nel segno della musica, della danza e dell'incontro. È qui che venerdì 18 settembre alle 16 l'associazione culturale Il Contrappunto torna a collaborare con la struttura di via Guido Monaco per un appuntamento musicale pensato non soltanto per gli ospiti della residenza, ma aperto a tutta la cittadinanza e a ingresso gratuito.

A esibirsi sarà il quartetto d’archi dei Solisti dell'Orchestra Toscana Classica, con il bandoneon di Giancarlo Palena, concertista di fama internazionale. Al loro fianco ci sarà il corpo di ballo della Special Angels Dance School, realtà fondata da Virginia e Martina Di Carlo che da anni promuove corsi e attività rivolti ad allieve e allievi con disabilità.

Il concerto-spettacolo, dal titolo “Astor Piazzolla, da Roma a Buenos Aires”, nasce nell'ambito del progetto “Corpi che raccontano”, sostenuto dal Ministero della Cultura, e mette in dialogo musica e danza, facendo dell'incontro tra linguaggi diversi una vera e propria forma di espressione artistica.

Da “Oblivion” a “Libertango”, da “Adiós Nonino” a “Milonga del Ángel”, una cavalcata attraverso il miglior repertorio di Astor Piazzolla, che dal tango nato nei barrios di Buenos Aires seppe distillare un suono moderno e originale, dove la tradizione si combina con il jazz e l’avanguardia colta. Completano il programma brani di compositori italiani, tra cui Ennio Morricone e Nicola Piovani.

Il giardino della Chiarugi diventerà così uno spazio aperto alla città, nel quale ospiti, familiari, cittadini e appassionati potranno assistere insieme al concerto e alle coreografie della Special Angels Dance School.

È proprio questo uno degli elementi che caratterizzano la collaborazione tra Il Contrappunto e la Rsa Chiarugi, che torna dopo le iniziative realizzate insieme in passato: portare la musica fuori dai luoghi tradizionalmente deputati ai concerti e trasformarla in un'occasione di partecipazione e incontro. Una scelta che trova nel progetto “Corpi che raccontano” anche una precisa vocazione: l'inclusione come possibilità creativa e valorizzazione del talento.

«Portare la musica in luoghi che normalmente non sono considerati sale da concerto significa anche allargare il pubblico e creare occasioni di incontro – sottolineano da Il Contrappunto –. La collaborazione con la Chiarugi va proprio in questa direzione: la musica può essere vissuta da tutti e insieme agli altri, indipendentemente dall'età o dalle condizioni personali. Per questo abbiamo voluto che l'appuntamento fosse gratuito e aperto a tutta la cittadinanza».

L'appuntamento empolese sarà il primo di un ciclo di quattro concerti del progetto, che proseguirà il 30 settembre alla Chiesa di Santa Felicita di Firenze, il 1° ottobre al Castello dell'Acciaiolo di Scandicci e l'8 ottobre al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma.

Progetto realizzato con contributo di

Fondazione CR Firenze

Ministero della Cultura

Regione Toscana

ChiantiBanca

Unicoop Firenze

Rotary Club Firenze Ovest

Crossmedia Group

Comune di Firenze

Città Metropolitana di Firenze

Con il patrocinio di

Città Metropolitana di Firenze

Fonte: Associazione Il Contrappunto - Ufficio Stampa

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