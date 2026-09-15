A Santa Maria a Monte ripartono i servizi comunali per gli studenti

Oggi 15 Settembre parte l’anno scolastico 2026/2027. Con la ripresa delle attività scolasti-che ripartono anche i servizi garantiti dal Comune di Santa Maria a Monte.

"Già dal primo giorno di scuola,- dichiara il Sindaco Del Grande Manuela - saranno infatti operativi il trasporto scolastico con la sorveglianza sugli scuolabus e il servizio di trasporto per i soggetti, che versano in situazione di fragilità, assicurando fin da subito un importante supporto all'organizzazione quotidiana delle famiglie e degli alunni".

Da lunedì 28 settembre, come disposto dalla Dirigenza Scolastica, ripartirà il servizio mensa in tutte le scuole dell’infanzia e primarie, servizio già attivo al nido comunale ed alla scuola Paritaria Beata Diana Giuntini, fin dalla prima settimana di settembre.

Da quest’anno il Comune di Santa Maria a Monte, ha gestito in via sperimentale, il servizio del pre scuola, che avrà avvio dal 16 settembre in quei plessi in cui è stato raggiunto il numero di iscritti richiesto dagli atti approvati dal Comune. L’Amministrazione Comunale, in accordo con la Dirigenza Scolastica, ha deciso di riaprire le iscrizioni di questo servizio dal 16/9 al 25/09, per dare l’opportunità alle famiglie, che non avevano fatto la domanda di iscrizione, di poterla presentare.

"Anche quest’anno, come Comune, - continua il Sindaco - abbiamo avviato i servizi scolastici fin da subito, per essere vicini alle famiglie e rendere operativi gli stessi fin dai primi giorni di scuola, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze degli studenti e delle famiglie. Rivolgo a tutti i bambini, agli studenti, ai Dirigenti Scolastici, ai docenti ed a tutto il personale ATA, i miei più sinceri auguri per un anno scolastico sereno e proficuo. Che la scuola possa continuare a essere luogo di formazione, crescita e costruzione del futuro della nostra comunità!".

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio stampa

Notizie correlate