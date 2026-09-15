Shanghai Ranking 2026 by Subject: l'Università di Pisa tra le prime 100 al mondo in sei discipline

Sono 25 le discipline dell’Università di Pisa presenti nel Global Ranking of Academic Subjects 2026 (GRAS), la classifica internazionale per aree disciplinari elaborata da Shanghai Ranking. Sei si collocano tra le prime 100 al mondo, mentre Scienze Veterinarie raggiunge il 27° posto a livello internazionale e il terzo in Italia.

Oltre a Scienze Veterinarie, entrano nella top 100 Matematica, Ingegneria robotica e Ingegneria aerospaziale, tutte nella fascia 51-75, e Scienze Agrarie e Farmacia, nella fascia 76-100. Rispetto all’edizione 2025, particolarmente significativo è il risultato di Scienze Agrarie, che passa dalla fascia 101-150 alla 76-100, entrando così tra le prime cento università al mondo nella disciplina. Migliora anche Matematica, che sale dalla fascia 76-100 alla 51-75.

Tra i risultati positivi si segnalano inoltre Ingegneria delle Telecomunicazioni, che passa dalla fascia 151-200 alla 101-150, e Chimica, che dalla 301-400 sale alla 201-300. Due discipline fanno inoltre il loro ingresso nella classifica 2026: Geografia, nella fascia 151-200, e Statistica, nella 201-300.

Completano il quadro delle discipline pisane nella top 150 mondiale Ingegneria dell’Energia e Fisica, entrambe nella fascia 101-150. Nella fascia 151-200, insieme a Geografia, si colloca Tecnologia medica.

A livello nazionale, oltre al terzo posto di Scienze Veterinarie, spiccano Matematica, nella fascia 1-4 tra gli atenei italiani, ed Ingegneria dell’Energia, anch’essa nella fascia 1-4. Ingegneria robotica si colloca nella fascia nazionale 2-4.

I parametri presi in esame dal GRAS comprendono la produzione scientifica, l’impatto della ricerca, la collaborazione internazionale, la qualità della ricerca e i riconoscimenti accademici internazionali. La classifica globale prende in considerazione 2.000 istituzioni di 100 paesi e regioni, valutandole in 57 discipline riconducibili a cinque grandi aree: scienze naturali, ingegneria, scienze della vita, scienze mediche e scienze sociali.

Il dettaglio della classifica è disponibile sul sito https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2026

Fonte: Università di Pisa