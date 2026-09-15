'Le stagioni della Repubblica': all'Università di Firenze la presentazione del volume di Giuliano Amato e Giovanni Tarli Barbieri

Gli ottant’anni della Repubblica Italiana raccontati nel volume scritto da Giuliano Amato, già presidente del Consiglio, ministro e presidente della Corte costituzionale, e Giovanni Tarli Barbieri, prorettore vicario e docente di Diritto costituzionale e pubblico del Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) presso l’ateneo fiorentino.

L’opera, dal titolo “Le stagioni della Repubblica” (Il Mulino, 2026), sarà presentata all’Università di Firenze giovedì 17 settembre, alle ore 17, in Aula Magna (piazza San Marco, 4). La partecipazione all’evento è aperta a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Ad aprire l’incontro, con il suo saluto, sarà la rettrice Alessandra Petrucci. La discussione, coordinata dalla direttrice del DSG Irene Stolzi, vedrà poi gli interventi di Enzo Cheli (già giudice e vicepresidente della Corte costituzionale), Ugo De Siervo (già presidente della Corte costituzionale) e Alessandro Chiaramonte, docente di Scienza politica del DSG. Prenderanno infine la parola gli autori per un intervento conclusivo.

Il libro ripercorre il lungo e complesso cammino della democrazia italiana dal 1946 a oggi. Attraverso l’analisi dei decenni repubblicani, gli autori ricostruiscono un percorso tutt’altro che lineare, segnato fin dai primi anni dall’instabilità dei governi, da conflitti, tensioni e ripetuti tentativi di destabilizzazione. Allo stesso tempo, il volume mette in luce la capacità delle istituzioni di resistere agli estremismi e rigenerarsi nel tempo, grazie a una straordinaria vitalità politica e civile che ha contribuito al consolidamento della democrazia italiana.

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa