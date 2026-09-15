Boom di domande per le Professioni sanitarie all'Università di Pisa: oltre 1.600 candidati, sette su dieci sono donne

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Le iscrizioni crescono di 264 unità rispetto allo scorso anno. Il test di ingresso si svolgerà mercoledì 16 settembre alle 11 in tre poli universitari

Sono 1.623 le candidate e i candidati alla selezione per i corsi di laurea delle professioni sanitarie dell’Università di Pisa, 264 in più rispetto ai 1.359 dello scorso anno, un aumento che testimonia il crescente interesse verso questi percorsi formativi. Le donne rappresentano oltre il 70% degli iscritti e poco meno del 90% risiede in Toscana. Particolarmente significativa la crescita di Infermieristica, indicata come prima scelta da 520 candidati contro i 430 dello scorso anno.

Il test di ingresso si svolgerà mercoledì 16 settembre alle ore 11 ai Poli Porta Nuova, Piagge e San Rossore. I posti disponibili sono complessivamente 749, distribuiti fra 16 corsi di laurea, con una media di oltre due candidati per posto.

L’offerta comprende, oltre a Infermieristica, Dietistica, Educazione professionale, Fisioterapia, Igiene dentale, Logopedia, Ostetricia, Podologia, Tecnica della riabilitazione psichiatrica, Tecniche audiometriche, Tecniche audioprotesiche, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di neurofisiopatologia, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia e Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa

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