Venerdì 25 settembre torna la Bright-Night dell'Università di Siena e dell'Università per Stranieri di Siena

A Siena la Bright-Night 2026, in programma in diverse città italiane ed europee per venerdì 25 settembre, propone le iniziative dell'Università e dell'Università per Stranieri, che concentrano le attività rispettivamente, per Unisi, all’interno del complesso monumentale del Santa Maria della Scala e, per Unistrasi, tra Porta Camollia, Galleria Porta Siena, la Stazione e gli scavi del Bagno Grande a San Casciano dei Bagni.

Filo conduttore degli eventi organizzati dall’Università di Siena sarà il “Prendersi cura”, con particolare riferimento al tema del “Coraggio”. Le mattine di giovedì 24 e venerdì 25 saranno dedicate alle scuole medie e superiori, con circa 40 postazioni al Santa Maria della Scala che accoglieranno studentesse e studenti con attività interattive, piccoli esperimenti e giochi. Nel pomeriggio seguirà la Bright-Night classica rivolta a cittadine e cittadini, con 50 stand multidisciplinari, piccole mostre e esposizioni, incontri e dibattiti.

Accanto alle ormai classiche passeggiate con la ricerca e visite guidate, nei locali intorno al Santa Maria della Scala si terranno una decina di “AperiTalk”, nell’ambito dei quali le ricercatrici e i ricercatori discuteranno con il pubblico argomenti di attualità e di interesse generale, gustando un aperitivo messo a disposizione dall’Ateneo. Alcuni “AperiTalk” si terranno anche nel pomeriggio di giovedì 24, lungo l’asse che congiunge via Bandini, il Rettorato, via Pantaneto e San Galgano.

L’apertura pomeridiana della manifestazione sarà affidata alla Large Street Band che, partendo dal Rettorato, attraverserà le strade del centro città per guidare tutti al Santa Maria della Scala. Il finale vedrà, all’interno del SMS, uno spettacolo multimediale del performer Ottodix, che unisce musica elettro-pop/art-rock, arti visive, divulgazione scientifica e tematiche ambientali.

Iniziative e attività si terranno anche nelle città di Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno.

L’Università per Stranieri di Siena darà inizio agli eventi per Bright-Night con un nuovo appuntamento a San Casciano dei Bagni il 24 settembre, che prevede una diretta live insieme alla comunità internazionale che partecipa al progetto e una visita guidata dell’area del Bagno Grande e dei risultati delle campagne di scavo dal 2022-2026.

La mattina di venerdì 25 la sede didattica di Piazza Rosselli apre le porte alla cittadinanza e alle scuole per la terza edizione della Giornata Europea delle Lingue, organizzata dal Centro per le lingue straniere CLASS: docenti ed esperti linguistici offriranno diverse attività educative e culturali in maniera interattiva e coinvolgente all’interno di un ‘villaggio linguistico’ popolato da 16 lingue. Tra le novità di questa edizione le performance di danza giapponese, Capoeira, K-pop e flamenco.

Nel pomeriggio Unistrasi attraverserà uno spazio da sempre segnato da partenze, arrivi e incontri raccontandosi come una vera “Porta di Siena”: un luogo aperto alla città e al mondo, dove persone, lingue e culture si incontrano. Visite guidate, laboratori, una caccia al tesoro, passeggiate e reading prenderanno vita tra l’Antiporto e Porta Camollia (e verso il centro storico), tra la sede didattica di Piazza Rosselli e gli spazi di Galleria Porta Siena fino alle carrozze Centoporte del treno storico lungo i binari della stazione, per una serata dedicata alla ricerca, alla conoscenza e alla condivisione.

Fonte: Università di Siena - Ufficio stampa

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