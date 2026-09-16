A 'I dialoghi del Chiostro' si parla di Antoni Gaudì

Proseguono gli appuntamenti de “I dialoghi del Chiostro”, organizzati dal Centro Culturale Ichneutai e dalla Parrocchia di San Tommaso Apostolo, con il patrocinio del Comune di Certaldo. Il prossimo incontro sarà dedicato ad Antoni Gaudì, una delle figure più originali e significative dell’architettura moderna, attraverso un dialogo sulla dimensione artistica e spirituale della sua opera.

A guidare l’incontro sarà Luca Nannipieri, storico dell’arte, scrittore e professore all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, che interrogherà il tema della bellezza lasciata dall’architetto catalano, a partire dal titolo “Antoni Gaudì: l’uomo che guardando il cielo generava arte in terra”.

L’incontro si aprirà con le letture di alcuni brani scelti della classe III A del Liceo Enriques di Castelfiorentino, coordinata dalla professoressa Elisabetta Pieri, tratti dal volume di Nannipieri Antoni Gaudí. Scritti e pensieri (Abscondita, Gruppo Mondadori). Il libro raccoglie scritti giovanili, annotazioni, progetti, lettere e riflessioni storiche e religiose dell’artista, offrendo uno sguardo diretto sul pensiero di Gaudì e sulla sua concezione dell’arte.

Al centro dell’incontro sarà soprattutto il rapporto tra arte, fede e spiritualità, elementi inseparabili nella ricerca di Gaudì. La Sagrada Família rappresenta la sintesi più alta di questo percorso: Gaudì vi lavorò per 43 anni, dedicando interamente gli ultimi 15 anni della sua vita alla grande chiesa simbolo di Barcellona, realizzata grazie a libere donazioni.

La sua ricerca artistica, segnata da perseveranza, sacrificio e profonda spiritualità, ha trasformato il volto di Barcellona e reso Gaudì protagonista del Modernismo catalano. Un’eredità che continua a interrogare anche a un secolo dalla sua morte: Gaudì è uno degli architetti più celebri al mondo, ma il suo linguaggio rimane difficilmente imitabile, tanto da lasciare aperta una domanda sulla sua eredità artistica.

Tra le opere più celebri, la Sagrada Família continua a rappresentare il cuore di questa ricerca. Con i suoi 172,5 metri di altezza, è la chiesa più alta del mondo e la nuova Torre di Gesù Cristo ha ricevuto la benedizione di Papa Leone XIV il 10 giugno 2026.

L’appuntamento con “I dialoghi del Chiostro” è per sabato 19 settembre alle ore 17.30, presso il Chiostro dell’ex Convento degli Agostiniani a Certaldo Alto.

In caso di pioggia, l’incontro si svolgerà presso il Museo di Arte Sacra.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa