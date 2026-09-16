Abc, lo staff tecnico a lezione di mental training

Ascoltare le emozioni, gestire l’ansia, saper comunicare: lo staff tecnico gialloblu a lezione con il mental trainer Lapo Baglini. Un momento di incontro e confronto interessante per i nostri allenatori e istruttori, che ha posto l’attenzione sull’importanza dell’ascolto, della comunicazione e delle emozioni quali aspetti fondamentali per potenziare le abilità mentali, emotive e relazionali di un ruolo tanto importante quanto delicato come quello del coach.

Tra le sue attività, infatti, Lapo Baglini si occupa di coaching sportivo, affiancando atleti, allenatori, squadre e giovani sportivi nell’aumentare la forza mentale, gestire le emozioni e ridurre le interferenze, così da ottenere il massimo dalla propria preparazione fisica e tecnica. E’ anche co-autore di sei libri, tra coaching, comunicazione e mental training.

A Lapo il ringraziamento per la disponibilità, la competenza e l’empatia con cui ci ha guidato in questa prima lezione, lasciandoci spunti interessanti su cui continuare a riflettere e lavorare.

Fonte: Abc - Ufficio stampa