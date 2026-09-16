Abc Solettificio Manetti, ecco il calendario completo

Il Comitato Regionale ha ufficializzato il calendario definitivo del campionato di serie C maschile 2026/2027. Confermato l’esordio dell’Abc Solettificio Manetti in programma domenica 27 settembre a Firenze sul parquet del Pino, mentre il debutto al PalaBetti sarà domenica 4 ottobre contro la neo promossa Gea Grosseto.

Ricordiamo che in segreteria è possibile sottoscrivere l’abbonamento per assistere a tutte le gare casalinghe.

La formula

Girone unico a 16 squadre con formula all’italiana. Al termine della fase regolare (24/25 aprile), le squadre classificate dal 1° all’8° posto saranno ammesse ai playoff, le squadre classificate dal 9° all’11° posto saranno salve e non effettueranno ulteriori incontri, le squadre classificate dal 12° al 15° posto saranno ammesse ai playout e la squadra classificata al 16° posto sarà direttamente retrocessa in Divisione Regionale 1.

Playoff: 1° e 2° turno alla meglio delle due vittorie su tre gare, 3° turno alla meglio delle tre vittorie su cinque gare; la squadra vincente i playoff sarà promossa in serie B Interregionale.

Playout: 1° e 2° turno alla meglio delle due vittorie su tre gare; la squadra perdente i playout retrocederà in Divisione Regionale 1.

COPPA TOSCANA – TROFEO “A. PIPERNO”

Ufficiale anche l’avversaria dell’Abc Solettificio Manetti per i quarti di finale di Coppa Toscana – Trofeo “Alfredo Piperno”: si tratta di Valdisieve, che nella gara valevole per gli ottavi ha superato la Sancat lontano da casa per 70-77. La sfida, ad eliminazione diretta, è in programma domenica 20 settembre alle ore 18 al PalaBetti, e la vincente staccherà il pass per la final four in programma nei giorni 5/6 gennaio 2027.

IL CALENDARIO COMPLETO

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