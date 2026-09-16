Alla Leopolda torna PisaBrickArt, due giorni dedicati alle costruzioni in mattoncini

Sabato 19 e domenica 20 settembre torna alla Stazione Leopolda di Pisa “PisaBrickArt”, manifestazione dedicata alle costruzioni in mattoncini, organizzata da OrangeTeam LUG con il patrocinio del Comune di Pisa. Giunta alla XII edizione, l'iniziativa sarà aperta sabato dalle 12.00 alle 19.00 e domenica dalle 10.00 alle 19.00, con ingresso gratuito.

Nel corso delle due giornate saranno esposti diorami, set da collezione e costruzioni originali realizzate senza l'utilizzo di istruzioni, con ambientazioni dedicate a città in miniatura, fantasy, fantascienza e collezioni vintage. Il programma comprende laboratori creativi e guidati, tornei Speed Brick con sfide di costruzione a tempo, percorsi con veicoli radiocomandati, un'area Duplo dedicata ai bambini fino a 4 anni e uno spazio per i giochi da tavolo in collaborazione con Orizzonti Ludici APS - Tana dei Goblin Pisa.

Tra le iniziative in programma, sabato 19 settembre si terrà il Batman Day, mentre nel corso delle due giornate è prevista la proiezione “LEGO®, una passione senza età!”, con Andrea Montuori e la partecipazione del doppiatore Carlo Valli.

Spazio anche ai più giovani con il concorso riservato ai bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni, che potranno presentare una propria costruzione sul tema “Cosa farò da grande”. Le opere potranno essere consegnate alla Stazione Leopolda durante la giornata di sabato e fino alle 13.00 di domenica. La partecipazione è gratuita e non richiede una registrazione preventiva. Domenica pomeriggio sono previste le premiazioni dei concorsi e delle sfide organizzate durante la manifestazione. Durante l'evento i visitatori potranno inoltre partecipare al voto popolare per scegliere una delle opere esposte e alla “Caccia alla Minifigure Nascosta”. Saranno presenti anche stand e un'area ristoro.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

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