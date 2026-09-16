Montespertoli e Riparbella presentano insieme un progetto per l'arte pubblica

I Comuni di Montespertoli e Riparbella hanno presentato una candidatura congiunta all'Avviso pubblico "Cultura nei Piccoli Comuni", promosso dal Ministero della Cultura, che sostiene progetti di rigenerazione culturale nei comuni con meno di 25.000 abitanti attraverso un contributo fino a 130.000 euro.

Il progetto, dal titolo "Gallerie d'arte a cielo aperto: l'ottava sinfonia a Montespertoli e la Collina delle Fiabe a Riparbella", mette per la prima volta in rete due percorsi di arte pubblica già attivi e affermati nei due territori: FORME – Festival di Arte Pubblica, che dal 2026 ha portato a Montespertoli sette murales site-specific realizzati con l'Associazione A Testa Alta APS, la Street Levels Gallery e il sostegno della Fondazione CR Firenze e La Collina delle Fiabe, che dal 2024 ha trasformato il centro storico di Riparbella con tredici murales, un'opera su strada e una ventina di panchine artistiche, realizzati con l'Associazione Start Attitude.

Se il progetto sarà finanziato, a Montespertoli verrà realizzato l'ottavo murale del percorso FORME, un’opera che proporrà un vero e proprio viaggio nella storia della musica locale. L’opera collegherà le radici storiche del territorio con la sua contemporaneità. Il tema dell’opera partirà dal celebre tenore Amedeo Bassi — cui sono intitolati il Museo e l'omonimo Festival, quest'anno alla XVII edizione e la cui Filarmonica festeggia nel 2026 il 50° anniversario di fondazione. Partendo da qui il murale racconterà l’evoluzione sonora di Montespertoli, compiendo un viaggio temporale e culturale che culminerà con la contemporaneità e l’energia del Festival “Rock un Monte”. A Riparbella, borgo della Toscana Diffusa in provincia di Pisa, proseguirà invece il percorso de La Collina delle Fiabe con due nuovi murales nati dall'ascolto di storie e memorie raccontate da cittadini e giovani del paese.

Accanto alle nuove opere, il progetto prevede un percorso di arte e comunità rivolto ai giovani in situazione di fragilità, due tavole rotonde pubbliche sul ruolo dell'arte pubblica nella rigenerazione dei piccoli comuni — una a Montespertoli e una a Riparbella —, una mostra fotografica itinerante con mappa digitale e QR code, e visite guidate coordinate tra i due centri, pensate per far circolare pubblico e turismo tra le due comunità.

Comune capofila del progetto è Montespertoli, che ne coordina la gestione amministrativa e finanziaria insieme al Comune di Riparbella; alla realizzazione contribuiscono inoltre la Pro Loco di Riparbella, la Pro Loco di Montespertoli, il Circolo Fotografico Fermoimmagine di Montespertoli e i collaboratori artistici Street Art Gallery e Start Attitude. Le attività, in caso di esito positivo, si svolgeranno tra settembre 2026 e febbraio 2027.

DICHIARAZIONI

"Siamo davvero orgogliosi di fare squadra con il Comune di Riparbella per questo bando ministeriale. L’arte pubblica non serve solo a rendere più belli i nostri borghi, ma è un modo per far vivere la comunità e attrarre visitatori. Se il progetto verrà finanziato, per Montespertoli sarà l'occasione perfetta per realizzare l'ottavo murale di FORME : un racconto visivo che partirà dal grande Tenore fino ad arrivare all’energia del Festival “Rock un Monte”. Sarà un’opera di tutti e per tutti. Vogliamo continuare a far crescere Montespertoli come un luogo vivo, accogliente e ricco di arte per residenti e visitatori" dichiara l’Assessora alla cultura, Annalisa Giotti

"Una collaborazione che ci fa piacere. Siamo stati contattati dal Comune di Montespertoli e insieme abbiamo elaborato un progetto che può rappresentare un modello per tutte le aree interne: un comune più grande che fa da capofila e traino in sinergia con uno più piccolo come Riparbella. Nel nostro borgo ormai la street art rappresenta un elemento fondamentale di rigenerazione urbana. Un progetto che, edizione dopo edizione, vede la creazione di nuovi murales in grado di ‘raccontare’ il territorio e i suoi abitanti a tutte le generazioni, murales che oggi sono un motore di crescita economica per tutte le attività del borgo". Aggiunge la vicesindaca di Riparbella, Monica Maraffa.

Il 26 e 27 settembre è in programma la terza edizione del festival “La Collina delle Fiabe”, che trasformerà ancora una volta Riparbella in un grande laboratorio creativo di arte contemporanea a cielo aperto. Cinque artisti realizzeranno altrettanti nuovi murales per una due giorni che coinvolgerà tutto il borgo. A Montespertoli in questi giorni è possibile vedere gli artisti all'opera mentre danno vita a nuovi murale.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

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