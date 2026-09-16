Bimba di 2 anni precipita dal balcone nell'Aretino: dimessa dal Meyer e tornata a casa

È stata dimessa nel pomeriggio dall'ospedale pediatrico Meyer di Firenze la bambina di 2 anni rimasta ferita dopo essere precipitata ieri sera dal balcone al secondo piano della propria abitazione a Ponticino, nell'Aretino.

L'incidente era avvenuto intorno alle 21. Secondo quanto ricostruito, la piccola avrebbe eluso per alcuni istanti la sorveglianza dei familiari dopo la cena, finendo dal balcone e compiendo un volo di diversi metri.

La bambina era stata soccorsa dai sanitari del 118, stabilizzata sul posto e trasferita d'urgenza al Meyer di Firenze con l'elisoccorso, in codice rosso per i gravi traumi riportati. Dopo essere stata assistita e curata nel reparto di Osservazione breve intensiva (Obi), i medici hanno disposto le dimissioni nel pomeriggio. La piccola è quindi tornata a casa.

Sul luogo dell'incidente erano intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Arezzo, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione dell’esatta dinamica della caduta.

Notizie correlate