Certaldo, presentata la X edizione di 'Calambur - la Disfida dei Rioni'

Si è svolta oggi, nella Sala consiliare del Palazzo comunale di Certaldo, la conferenza stampa di presentazione della X edizione di Calambur - La Disfida dei Rioni, la manifestazione in programma domenica 20 settembre dalle ore 15, organizzata dall'Associazione Culturale Elitropia in collaborazione con il Comune di Certaldo, con la direzione artistica di Riccardo Diana.

Nel corso dell'incontro è stato presentato il Cencio della Vittoria, il gonfalone che sarà assegnato al rione vincitore della disfida. L'opera è stata realizzata dalla scuola di acquerello 'Io sposto l'acqua', diretta da Massimo Tosi, realtà attiva a Certaldo da oltre vent’anni e impegnata nella formazione e nella valorizzazione di nuovi talenti, soprattutto valdelsani.

Durante la conferenza si è svolto anche il sorteggio delle carte dei Tarocchi abbinate ai sei Rioni, che saranno protagonisti della disfida:

Alberone – Temperanza

Fonti – Innamorati

I’ Mulino – Giudizio

Canonica – Diavolo

I Cipressi – Folle

Il Vicario – Eremita

Calambur affonda le proprie radici nella storia e nella tradizione della città e propone una festa ispirata al mondo medievale, con i sei Rioni impegnati in una serie di prove di abilità, forza e spirito di squadra. Il corteo storico partirà alle 15 da Certaldo Alto, accompagnato da personaggi in costume medievale, tamburini, sbandieratori e giudici di gara, per raggiungere Piazza Boccaccio, dove si svolgeranno i giochi.

"Calambur è una manifestazione che negli anni è riuscita a costruire un legame sempre più forte con la comunità - sottolinea l’assessora alla Cultura Claudia Centi -. È una festa che unisce storia, spettacolo e partecipazione e che valorizza il nostro centro storico attraverso il coinvolgimento dei Rioni e di tanti cittadini. Il Cencio realizzato dalla scuola di Massimo Tosi aggiunge inoltre un importante elemento artistico e culturale. Voglio rivolgere un saluto particolare a Grazia Palmieri, presidente dell’Associazione Elitropia, che oggi non ha potuto essere qui con noi, con l’augurio di una pronta guarigione e di poterla ritrovare presto al nostro fianco".

"La X edizione rappresenta un traguardo importante per un progetto che nel tempo ha saputo consolidarsi - dichiara il direttore artistico Riccardo Diana -. La forza di Calambur sta anche nella vitalità dei Rioni, che dimostrano come le tradizioni possano nascere, crescere e rinnovarsi, diventando nel tempo un elemento fondante della cultura di una comunità. Il gioco dei Tarocchi offre quest’anno una nuova chiave narrativa per accompagnare le diverse prove e costruire una disfida ancora una volta capace di coinvolgere e appassionare".

Accanto alle prove dedicate ai Rioni, due giochi saranno riservati anche a bambini e ragazzi, coinvolgendo così le giovani generazioni nella giornata. Ai vincitori delle due prove sarà consegnato un acquerello realizzato dalla scuola 'Io sposto l'acqua', così come al Rione che conquisterà il Cencio della Vittoria.

Il Rione che otterrà il maggior numero di vittorie nelle diverse prove si aggiudicherà il Cencio della Vittoria, simbolo della X edizione di Calambur.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa