Canti gregoriani ed elettronica nel Duomo di Firenze con Boosta dei Subsonica

Canti gregoriani ed elettronica si incontreranno nel Duomo di Firenze il 19 novembre con "Lux Non Finita", nuovo progetto di Davide "Boosta" Dileo, tastierista dei Subsonica. L'appuntamento sarà la prima assoluta e rappresenterà l'evento di punta della stagione autunnale "Tradizione in movimento" di Musicus Concentus, con iniziative tra Firenze, Vicchio e Livorno.

Boosta sarà affiancato dagli archi e dagli ottoni dell'ensemble Suoni riflessi e dal Coro della Cappella musicale della Cattedrale. Il progetto partirà dal canto gregoriano per inserirlo in un nuovo paesaggio sonoro elettronico. "Non è un'operazione estetica o di cosmetica, non facciamo qualche melodia gregoriana con un po' di elettronica", ha spiegato Boosta, descrivendo un lavoro nel quale il canto viene trasportato "dentro una macchina che lo erode e lo disperde all'interno di un paesaggio sonoro".

La stagione si aprirà il 24 settembre al Museo dell'Opera del Duomo con Motta, ospite del talk "Indieretta dhow" condotto da Francesco "Maestro" Pellegrini, chitarrista degli Zen Circus. Il museo ospiterà inoltre il concerto di Norma Winstone con il pianista Glauco Venier, il 29 ottobre, e quello della pianista e compositrice greca Tania Giannouli, il 3 dicembre.

Tra gli altri appuntamenti, il 16 ottobre in Sala Vanni si celebreranno i dieci anni di "A Jazz Supreme" con Paolo Fresu, in una serata tra musica e talk. Il 23 ottobre, al Teatro Giotto di Vicchio, gli studenti del Conservatorio Cherubini proporranno una rilettura delle musiche di Kenny Wheeler e Piero Umiliani. A Livorno, al The Cage, tornerà infine la rassegna "My generation", con sei appuntamenti tra ottobre e dicembre.

"È una stagione fatta di eventi unici che unisce sperimentazione e qualità", ha dichiarato il presidente di Musicus Concentus Fernando Fanutti. Per il presidente dell'Opera di Santa Maria del Fiore Luca Bagnoli, la collaborazione ha permesso di creare "un dialogo tra passato e contemporaneo".

Fonte: Ufficio Stampa

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