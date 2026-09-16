"Casa sicura", alla Coop di Sesto nuove attività sulla sicurezza alimentare

Economia e Lavoro Sesto Fiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

Dopo il grande interesse registrato nella prima fase inaugurata lo scorso aprile, il progetto “Casa sicura” prosegue e rilancia le attività: da oggi 16 settembre le attività di prevenzione degli incidenti domestici non si fermano, ma raddoppiano con un programma dedicato alla sicurezza alimentare domestica, alla gestione corretta degli alimenti e al consumo sicuro dei funghi spontanei. Il modulo abitativo itinerante di 14 metri quadri, installato nel parcheggio del Centro*Sesto di Via Petrosa, prolungherà la sua permanenza fino al 13 novembre 2026 con un ricco programma di iniziative aperte a soci e clienti.

Nata dalla collaborazione tra Regione Toscana, le tre Aziende Asl della Toscana e Unicoop Firenze, l'iniziativa si propone di diffondere la cultura della prevenzione in un ambito critico come quello delle mura domestiche, dove si registrano circa 5mila decessi l'anno in Italia e oltre 113mila accessi al Pronto Soccorso nella sola Toscana.

Le novità dell'autunno: la cucina e lo sportello micologico

A partire dal 16 settembre, il programma si arricchisce con le attività del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (SPVSA). La cucina del modulo diventerà il teatro di dimostrazioni pratiche su temi caldi come la corretta catena del freddo, i rischi delle contaminazioni crociate e la prevenzione del botulismo nelle conserve fatte in casa.

Inoltre, dato il periodo autunnale di massima raccolta, verrà allestito un ulteriore gazebo esterno dedicato alla micologia: i cittadini potranno far controllare gratuitamente i funghi raccolti nel bosco dai tecnici micologi della Asl, ricevendo consigli preziosi sul consumo sicuro delle specie fungine spontanee.

La prevenzione dei rischi domestici e delle cadute

Accanto alle novità sul fronte della prevenzione alimentare, proseguono le attività avviate dallo scorso aprile all'interno del modulo mobile che riproduce un'intera abitazione (cucina, bagno, camera e soggiorno):

- Le visite guidate interattive con i Tecnici della Prevenzione e gli Assistenti Sanitari della Asl, per scoprire dal vivo come evitare cadute, urti, tagli, folgorazioni e incendi.

- I test gratuiti di forza ed equilibrio con i fisioterapisti nel gazebo esterno, pensati per prevenire il grave problema delle cadute che colpiscono soprattutto gli anziani e i bambini.

Le dichiarazioni

Giovanni Nardone, Direttore Dipartimento Prevenzione, Azienda ASL Toscana centro

«Casa Sicura si arricchisce con nuove iniziative di prevenzione domestica e di sicurezza alimentare a cui collaboriamo con entusiasmo. I nostri tecnici della prevenzione saranno impegnati nella verifica della commestibilità dei funghi per prevenire intossicazioni, un servizio molto importante in questo periodo per i cittadini. Con Coop.fi di Sesto Fiorentino stiamo facendo un lavoro sinergico e di grande valore non solo per ridurre i rischi ma anche per promuovere la cultura della sicurezza».

Giacomo Trallori, presidente sezione soci Coop Sesto Fiorentino - Calenzano

«Siamo felici di ospitare questa nuova e importante fase di "Casa sicura", un progetto che dimostra quanto la cooperativa sia ormai un punto di riferimento per la socialità, l'informazione e il benessere sul territorio. Il successo riscosso fin dalla scorsa primavera ci ha spinto ad ampliare le iniziative rivolte a tutta la comunità: con le nuove attività sulla sicurezza alimentare e la presenza dei micologi, diamo una risposta ancora più vicina e concreta ai bisogni delle persone, offrendo strumenti pratici per la prevenzione direttamente nei luoghi della spesa quotidiana. Invitiamo tutti i soci e clienti a cogliere questa importante opportunità, a partecipare ai corsi, alle visite nel modulo e a usufruire delle consulenze gratuite dei professionisti dell'Azienda Usl Toscana Centro».

Il programma delle attività (16 settembre – 13 novembre 2026)

Tutte le attività in programma sono gratuite. Il calendario settimanale prevede:

- Mercoledì (ore 10:00 – 13:00): Visite guidate a piccoli gruppi (max 10 persone) all'interno del modulo (sicurezza di casa + novità sicurezza alimentare). All'esterno sono attivi i test dei fisioterapisti e il nuovo sportello micologico gratuito per il controllo dei funghi.

- Venerdì (ore 14:30 – 16:00): Presso la sala soci del Coop.fi, continuano i corsi teorici di approfondimento con il personale Asl. Da settembre, gli incontri includono un nuovo modulo di 30 minuti dedicato interamente alle tossinfezioni alimentari e alla lettura delle etichette (max 20 partecipanti).

- Venerdì (ore 16:00 – 19:00): Secondo turno settimanale di visite guidate all'interno della casa interattiva e secondo appuntamento all'esterno con l'area screening dei fisioterapisti.

Informazioni e prenotazioni

Per partecipare alle visite guidate nel modulo e ai corsi teorici del venerdì nella sala soci è necessaria la prenotazione:

- Email: sez.sestofiorentino@socicoop.it.

- Telefono: 3282280966 (attivo dal lunedì al venerdì, ore 9:00-12:00 e 16:00-18:00).

- Nota per i funghi e l'area fisioterapisti: L'accesso allo stand dei fisioterapisti e al controllo micologico del mercoledì mattina avviene tramite accesso diretto o prenotazione in loco presso lo spazio esterno adiacente al modulo.

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio stampa

Notizie correlate

Firenze
Economia e Lavoro
24 Agosto 2026

Affitti, cresce l’offerta in Toscana: a Firenze +9,9% nel trimestre

L’offerta di abitazioni in affitto cresce in Italia, ma la Toscana presenta un quadro a più velocità. Nel secondo trimestre del 2026 lo stock di immobili disponibili per la locazione è [...]

Sesto Fiorentino
Cronaca
12 Luglio 2026

Morto sul lavoro a Sesto Fiorentino, sciopero dei sindacati

Dopo la morte sul lavoro dell’operaio di 48 anni deceduto in un cantiere di Sesto Fiorentino mentre era impegnato nelle lavorazioni di pavimentazione di un capannone industriale, Feneal Uil, Filca [...]

Sesto Fiorentino
Attualità
8 Luglio 2026

'La precarietà uccide la ricerca': flash mob dei Precari Uniti Cnr a Sesto Fiorentino

La FLC CGIL Firenze e la Cgil della Piana erano presenti a sostegno del flash mob promosso dai Precari Uniti Cnr stamani davanti alla sede del CNR di via Madonna [...]



Tutte le notizie di Sesto Fiorentino

<< Indietro

torna a inizio pagina