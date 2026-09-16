"Casa sicura", alla Coop di Sesto nuove attività sulla sicurezza alimentare

Dopo il grande interesse registrato nella prima fase inaugurata lo scorso aprile, il progetto “Casa sicura” prosegue e rilancia le attività: da oggi 16 settembre le attività di prevenzione degli incidenti domestici non si fermano, ma raddoppiano con un programma dedicato alla sicurezza alimentare domestica, alla gestione corretta degli alimenti e al consumo sicuro dei funghi spontanei. Il modulo abitativo itinerante di 14 metri quadri, installato nel parcheggio del Centro*Sesto di Via Petrosa, prolungherà la sua permanenza fino al 13 novembre 2026 con un ricco programma di iniziative aperte a soci e clienti.

Nata dalla collaborazione tra Regione Toscana, le tre Aziende Asl della Toscana e Unicoop Firenze, l'iniziativa si propone di diffondere la cultura della prevenzione in un ambito critico come quello delle mura domestiche, dove si registrano circa 5mila decessi l'anno in Italia e oltre 113mila accessi al Pronto Soccorso nella sola Toscana.

Le novità dell'autunno: la cucina e lo sportello micologico

A partire dal 16 settembre, il programma si arricchisce con le attività del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (SPVSA). La cucina del modulo diventerà il teatro di dimostrazioni pratiche su temi caldi come la corretta catena del freddo, i rischi delle contaminazioni crociate e la prevenzione del botulismo nelle conserve fatte in casa.

Inoltre, dato il periodo autunnale di massima raccolta, verrà allestito un ulteriore gazebo esterno dedicato alla micologia: i cittadini potranno far controllare gratuitamente i funghi raccolti nel bosco dai tecnici micologi della Asl, ricevendo consigli preziosi sul consumo sicuro delle specie fungine spontanee.

La prevenzione dei rischi domestici e delle cadute

Accanto alle novità sul fronte della prevenzione alimentare, proseguono le attività avviate dallo scorso aprile all'interno del modulo mobile che riproduce un'intera abitazione (cucina, bagno, camera e soggiorno):

- Le visite guidate interattive con i Tecnici della Prevenzione e gli Assistenti Sanitari della Asl, per scoprire dal vivo come evitare cadute, urti, tagli, folgorazioni e incendi.

- I test gratuiti di forza ed equilibrio con i fisioterapisti nel gazebo esterno, pensati per prevenire il grave problema delle cadute che colpiscono soprattutto gli anziani e i bambini.

Le dichiarazioni

Giovanni Nardone, Direttore Dipartimento Prevenzione, Azienda ASL Toscana centro

«Casa Sicura si arricchisce con nuove iniziative di prevenzione domestica e di sicurezza alimentare a cui collaboriamo con entusiasmo. I nostri tecnici della prevenzione saranno impegnati nella verifica della commestibilità dei funghi per prevenire intossicazioni, un servizio molto importante in questo periodo per i cittadini. Con Coop.fi di Sesto Fiorentino stiamo facendo un lavoro sinergico e di grande valore non solo per ridurre i rischi ma anche per promuovere la cultura della sicurezza».

Giacomo Trallori, presidente sezione soci Coop Sesto Fiorentino - Calenzano

«Siamo felici di ospitare questa nuova e importante fase di "Casa sicura", un progetto che dimostra quanto la cooperativa sia ormai un punto di riferimento per la socialità, l'informazione e il benessere sul territorio. Il successo riscosso fin dalla scorsa primavera ci ha spinto ad ampliare le iniziative rivolte a tutta la comunità: con le nuove attività sulla sicurezza alimentare e la presenza dei micologi, diamo una risposta ancora più vicina e concreta ai bisogni delle persone, offrendo strumenti pratici per la prevenzione direttamente nei luoghi della spesa quotidiana. Invitiamo tutti i soci e clienti a cogliere questa importante opportunità, a partecipare ai corsi, alle visite nel modulo e a usufruire delle consulenze gratuite dei professionisti dell'Azienda Usl Toscana Centro».

Il programma delle attività (16 settembre – 13 novembre 2026)

Tutte le attività in programma sono gratuite. Il calendario settimanale prevede:

- Mercoledì (ore 10:00 – 13:00): Visite guidate a piccoli gruppi (max 10 persone) all'interno del modulo (sicurezza di casa + novità sicurezza alimentare). All'esterno sono attivi i test dei fisioterapisti e il nuovo sportello micologico gratuito per il controllo dei funghi.

- Venerdì (ore 14:30 – 16:00): Presso la sala soci del Coop.fi, continuano i corsi teorici di approfondimento con il personale Asl. Da settembre, gli incontri includono un nuovo modulo di 30 minuti dedicato interamente alle tossinfezioni alimentari e alla lettura delle etichette (max 20 partecipanti).

- Venerdì (ore 16:00 – 19:00): Secondo turno settimanale di visite guidate all'interno della casa interattiva e secondo appuntamento all'esterno con l'area screening dei fisioterapisti.

Informazioni e prenotazioni

Per partecipare alle visite guidate nel modulo e ai corsi teorici del venerdì nella sala soci è necessaria la prenotazione:

- Email: sez.sestofiorentino@socicoop.it.

- Telefono: 3282280966 (attivo dal lunedì al venerdì, ore 9:00-12:00 e 16:00-18:00).

- Nota per i funghi e l'area fisioterapisti: L'accesso allo stand dei fisioterapisti e al controllo micologico del mercoledì mattina avviene tramite accesso diretto o prenotazione in loco presso lo spazio esterno adiacente al modulo.

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio stampa

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