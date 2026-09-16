A Castelfranco arriva il 'Bonus bebé': 250 euro per i nati nel primo semestre 2026

Un sostegno alla natalità e alle giovani famiglie, con questo spirito l’amministrazione comunale del sindaco Fabio Mini porta avanti il bando 'Bonus bebè 2026' rivolto ai nati nel primo semestre 2026. Un contributo di 250 euro per l'acquisto di beni di prima necessità.

Per accedere al “Bonus” è necessario essere residenti nel comune di Castelfranco di Sotto, avere un figlio nato nel periodo compreso tra il primo gennaio 2026 – 30 giugno 2026, oppure, in caso di adozione o affidamento preadottivo, il figlio deve essere iscritto nel nucleo familiare di riferimento nel periodo di riferimento (anno solare 2026). E' inoltre necessario essere in possesso di Attestazione ISEE rilasciata nel 2026 di importo minore o uguale a €.25.000,00 (DPCM n.159 del 05/12/2013) pena l’esclusione.

Lo stanziamento delle risorse economiche è di 2.500 euro, 1.250 dalle casse comunali e altri 1.250 finanziati dell’Azienda Speciale servizi pubblici locali. I buoni saranno spendibili esclusivamente alla farmacia comunale. Le domande possono essere presentate entro le 13 del 9 ottobre 2026, tramite PEC all'indirizzo: comune.castelfrancodisotto@postacert.toscana.it oppure con assistenza dell’URP previo appuntamento 0571487350 in municipio per i residenti nel capoluogo o alla palazzina comunale di Orentano per i cittadini delle frazioni.

"Con questa misura – spiega il sindaco Fabio Mini – vogliamo dare un segnale, di vicinanza alle famiglie e ai piccoli cittadini del nostro comune. Si parla molto di sostegno alla natalità, ma spesso rimane lettera morta. Ecco in questo modo il comune intende segnare un'inversione di tendenza. Abbiamo adottato questa misura anche grazie al sostegno dell'Azienda Speciale, che dopo il rilancio, si sta rivelando un partner importante per il municipio nell'erogare servizi sempre più accurati alla popolazione".

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa