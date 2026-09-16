Centro Medico Diagnostico della Misericordia di Empoli: attivato un nuovo servizio di prenotazione in collaborazione con Unicoop Firenze

Grazie alla collaborazione tra il Centro Medico Diagnostico della Misericordia di Empoli e Unicoop Firenze nasce un nuovo servizio: uno sportello gratuito per prenotare prestazioni sanitarie all’interno di due punti vendita Coop.fi del territorio. L’obiettivo è quello di rendere l’accesso ai servizi sanitari e diagnostici più semplice, capillare e vicino alle esigenze dei cittadini.

A partire dal mese di settembre il personale del Centro Medico Diagnostico sarà a disposizione all’interno del supermercato Coop.fi Pontorme (Via Tosco Romagnola sud, 41), nell’area davanti alle casse, e al Centro*Empoli (Via Sanzio), nella galleria di fronte alla sezione soci, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 17.00 alle 19.00. Gli operatori potranno dare informazioni sui servizi disponibili e procedere poi direttamente con l’appuntamento della prestazione sanitaria di cui si necessita. Un vero e proprio punto di accoglienza gratuito, pensato per facilitare l’accesso alle prestazioni e rendere più semplice il percorso di prenotazione senza doversi recare personalmente alla struttura o chiamare, ma direttamente al supermercato, nel luogo della quotidianità. Tutti i servizi richiesti saranno poi erogati all’interno del nuovo Centro Medico Diagnostico della Misericordia, in via delle Fiascaie 2 a Empoli (FI).

Un Centro moderno e all’avanguardia

Dopo anni di esperienza maturata negli Ambulatori Medici, a giugno la Misericordia di Empoli ha aperto le porte del nuovo Centro Medico Diagnostico in via delle Fiascaie 2, a Empoli, negli spazi adiacenti al supermercato Coop di via Susini.

Un ambiente moderno e accogliente che, grazie ai suoi oltre 1.000 metri quadrati, offre una vasta gamma di prestazioni. All’interno vi sono servizi sanitari di elevata qualità, ambulatori specialistici e attività diagnostiche supportate da tecnologie di ultima generazione, come la TAC e la Risonanza Magnetica integrate con sistemi di intelligenza artificiale. Queste tecnologie all’avanguardia permettono di ridurre i tempi di esecuzione, migliorando in modo significativo la qualità delle immagini, elementi essenziali per diagnosi sempre più rapide e precise.

Dallo scorso mese di agosto il Centro è abilitato anche per effettuare tutte le prestazioni richieste in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale: dagli esami ematici, alle visite specialistiche ed esami diagnostici.

Tutte le attività sono strutturate per garantire risposte tempestive ed efficaci ai bisogni sanitari della comunità e per promuovere un nuovo modello di sanità, fondato sulla volontà di offrire una cura capace di accogliere e ascoltare, una salute accessibile a tutti e una qualità dell’assistenza che ponga sempre la persona al centro.

Vantaggi concreti per i soci

Grazie alla partnership tra Misericordia di Empoli e Unicoop Firenze, e a una convenziona stipulata tra le parti, i soci Unicoop Firenze possono usufruire di vantaggi concreti e una scontistica riservata con riduzioni dal 10 al 15% a seconda del tipo di prestazione richiesta. In dettaglio sono previsti sconti del 10% sulle prestazioni sanitarie ambulatoriali, sugli esami di laboratorio ed ecografie, del 15% su tutti gli accertamenti diagnostici (esami strumentali come radiografie, TAC, RM, MOC, ecc.), e del 5% su trattamenti di infiltrazioni osteoarticolari. In programma numerosi appuntamenti dedicati alla prevenzione con pacchetti dedicati a cui saranno applicate scontistiche specifiche. Tariffe agevolate anche per il trasporto sanitario e l’assistenza domiciliare. Ai soci Unicoop Firenze è inoltre riservata una lista di attesa prioritaria, con tempi di prenotazione ridotti. L’accesso alle scontistiche riservate ai soci Unicoop Firenze è fruibile da tutto il nucleo familiare del possessore della tessera.

Questo nuovo servizio rappresenta un ulteriore passo, messo in campo da Misericordia di Empoli e Unicoop Firenze, per rendere la sanità sempre più vicina e accessibile, nella convinzione che facilitare l’accesso significhi anche promuovere prevenzione e cura delle persone.

Fonte: Ufficio Stampa

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