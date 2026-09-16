Certificati medici 'anti-Cpr', perquisizioni anche a Firenze e Livorno

Perquisizioni anche in Toscana, a Firenze e Livorno, nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Ravenna sulla presunta formazione e il rilascio di certificazioni mediche false finalizzate a impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr).

La polizia, con il coinvolgimento dello Sco di Roma e della Squadra Mobile di Ravenna, sta eseguendo diversi decreti di perquisizione, locali, personali e informatici, emessi dalla Procura ravennate.

L'attività giudiziaria interessa oltre venti medici nelle città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese. A eccezione di un caso, i destinatari dei provvedimenti non risultano iscritti nel registro delle persone nei cui confronti si svolgono le indagini preliminari.

L'indagine si inserisce nel contesto di un procedimento già avviato nei mesi scorsi, quando erano state effettuate analoghe perquisizioni, su delega della pm Angela Scorza, nei confronti di otto medici, all'epoca tutti in servizio nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale di Ravenna. I professionisti erano stati indagati per falso e interruzione di pubblico servizio in relazione a 34 certificati ritenuti falsi dagli inquirenti.

Per tre degli otto medici era inoltre scattata, su ordinanza della gip Federica Lipovscek, la misura dell'interdizione dalla professione per dieci mesi. Per gli altri era stato disposto il divieto di occuparsi di certificati destinati ai Cpr.

Le verifiche attualmente in corso riguardano dunque la presunta produzione di documentazione sanitaria non veritiera che avrebbe potuto essere utilizzata per impedire il trasferimento di cittadini stranieri irregolari nei Cpr. I nuovi decreti di perquisizione interessano professionisti operanti in diverse città italiane, tra cui Firenze e Livorno.

Notizie correlate