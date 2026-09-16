Distretto aerospaziale in Toscana? La Cisl dice "Sì"

“La proposta di creare in Toscana un distretto dell’aerospaziale è interessante e merita di essere ascoltata. La Cisl la condivide.” E’ il commento della segretaria generale Cisl Toscana, Silvia Russo, sul dibattito apertosi in seguito alle dichiarazioni del presidente di Leonardo, Francesco Macrì.

“Attrarre investimenti e assunzioni – spiega Russo - è fondamentale per il nostro territorio e questo è un settore in pieno sviluppo, soprattutto nell'uso civile al servizio di soluzioni smart per il vivere delle nostre comunità. E’ innovazione, che richiede alte competenze e tocca le giovani generazioni e dove la formazione universitaria può diventare anche collaborazione per lo sviluppo; quello sviluppo di qualità tanto invocato, grazie al quale potremmo anche riuscire a trattenere i giovani formati che oggi se ne vanno.”

“Dove c'è ricerca in questo settore – aggiunge la segretaria Cisl - crescono tutti gli indicatori dell'economia. Dobbiamo essere laici nell'affrontare i temi dello sviluppo e degli investimenti, altrimenti saremo fuori dalla storia ma soprattutto fuori dalla strada per la ripresa.”

“Crediamo – conclude Silvia Russo - che serva creare un distretto specifico, perché ci sono aziende di eccellenza che hanno esigenze peculiari e hanno tutto il diritto di avere un ‘luogo’ dove riconoscersi anche nella nostra regione, come succede già in Emilia Romagna, Campania, Lazio, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria. Per questo vorremmo provare a coinvolgere più attori possibile e avviare un percorso serio e costruttivo in questa direzione.”

Fonte: Cisl - Ufficio stampa

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