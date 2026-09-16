‘Domani è Ora’: a Certaldo la quarta edizione del festival dedicato a sostenibilità, inclusione e partecipazione

Il futuro si costruisce attraverso le scelte che facciamo oggi. È questo il principio guidatore della quarta edizione di ‘Domani è Ora’, il festival che dal 19 al 27 settembre 2026 torna ad animare Certaldo con l'obiettivo di promuovere una cultura fondata su sostenibilità, inclusione, partecipazione attiva e valorizzazione delle abilità.

L'iniziativa si conferma come un appuntamento centrale per invitare la comunità a confrontarsi con le grandi sfide del presente e del futuro: la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, la riduzione delle disuguaglianze, la valorizzazione delle diversità e la costruzione di una società più accessibile ed equa. Temi di carattere universale che chiamano in causa l'impegno quotidiano e la responsabilità di ogni singolo cittadino.

I dettagli, il programma completo e gli ospiti dell'edizione 2026 saranno illustrati ufficialmente giovedì 17 settembre, alle ore 12, a Palazzo del pegaso a Firenze con la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi. Saranno inoltre presenti Giovanni Campatelli, sindaco del Comune di Certaldo; Benedetta Bagni, assessore del Comune di Certaldo; Ezia Borghini, presidente dell'Associazione Polis.

Fonte: Regione Toscana