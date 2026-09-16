Fortissimissimo Metropolitano a Empoli, ultimi due appuntamenti

Gli appuntamenti a Empoli del Fortissimissimo Metropolitano, rassegna promossa dagli Amici della Musica di Firenze in collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, proseguono sabato 19 e domenica 20 settembre 2026 alle 18 al Teatro il Momento di Empoli, sempre con ingresso gratuito su prenotazione.

Saranno gli archi i protagonisti degli ultimi due concerti dedicati ai migliori giovani talenti della musica classica nazionale.

Sabato 19 settembre, il concerto in collaborazione con il Conservatorio di Firenze del Quartetto Achillea composto da Alessia Farina (violino), Aurora Duchi (violino), Davide Semplici (viola), Myriam Urbini (violoncello). Nato fra le stanze del Conservatorio fiorentino nel 2023, il Quartetto Achillea ha già all'attivo diversi concerti sul territorio toscano, tra cui le partecipazioni alla stagione dell'AFPA - Associazione Fiorentina Pro Arte. In programma il «Quartetto n. 3 in la maggiore, op. 41 n. 3» di Schumann e il «Quartetto n. 11 in fa minore, op. 95» “Serioso” di Beethoven, brani che dimostreranno, oltre alle capacità tecniche e virtuosistiche, anche la forte sintonia di intenti espressivi fra i componenti.

Ultimo appuntamento domenica 20 settembre con il concerto, in collaborazione con il Conservatorio di Livorno, di ArkAttak Cello Ensemble, formazione guidata da Luca Provenzani, a lungo primo violoncello dell’ORT e docente al Conservatorio di Livorno, composto per questa occasione da Giovanni Agostini, Giada Campanelli (violoncello solista), Giulia Casini, Leonardo Giovannini (violoncello solista), Alberto Maestro, Elisabetta Mannini, Anna Montemagni, Carola Rinaldo. L’Ensemble raccoglie al suo interno notevoli giovani talenti attivi in Toscana e sul territorio nazionale, vincitori di concorsi e iniziative dell’Associazione A.Gi.Mus. ArkAttak modula tra formazioni cameristiche varie e in questo caso si cimenta nel complesso ottetto di violoncelli, spaziando tra autori classici e contemporanei. Il programma accattivante e variegato prevede: «Song of the Birds» di Casals, «Serenata per due violoncelli e orchestra» (arr. G. Sollima) di Piatti, «Violoncelles, Vibrez!» di Sollima, «Bachianas Brasileiras n. 1» di Villa-Lobos, «Bohemian Rhapsody» dei Queen e «We Are the World» (arr. A. Benvenuti) di Jackson/Richie.

Le prenotazioni possono essere effettuate contattando gli Amici della Musica di Firenze e online su Eventbrite al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fortissimissimo-metropolitano-2026-sala-teatro-il-momento-empoli-1999089489477

Per informazioni: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni - 0571 711122 / 373 7899915 - csmfb@centrobusoni.org

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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