Guasto alla piattaforma tecnologica che serve Plures. Disservizi per app, sito, call center e sportelli

Da questa mattina un guasto sulla piattaforma Salesforce sta causando interruzioni nei servizi disponibili tramite app AliaEstra, web, call center e sportelli del gruppo Plures. Il problema interessa la piattaforma a livello globale.

Il team tecnico di Salesforce ha già individuato la causa del guasto ed è al lavoro per ripristinare le complete funzionalità di ogni canale di contatto con gli utenti. Al momento non sono ancora disponibili tempi certi per il ritorno alla normale operatività.

Plures segue costantemente l’evolversi della situazione e fornirà aggiornamenti tempestivi all’utenza non appena i servizi saranno ripristinati. Ci scusiamo per i disagi.