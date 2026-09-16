Intitolazione del giardino per Mons. Giovanni Cavini a Empoli, cambia l’orario

Cambia l’orario della cerimonia di intitolazione del giardino di via Cavour, davanti l'ingresso della biblioteca comunale 'Renato Fucini' che porterà il nome di Monsignor Cavini, storico Proposto di Empoli, monsignor Giovanni Cavini, che ha ricoperto la carica alla guida della parrocchia della Chiesa Collegiata dal 1972 al 2008, incontrando nel suo cammino di fede tantissime generazioni di empolesi.
Tra gli interventi della giornata ci saranno quelli del sindaco Alessio Mantellassi, dell'attuale Proposto don Guido Engels, di Lorenzo Ancillotti, presidente dell'associazione Mons. Giovanni Cavini, della consigliera comunale con delega alla Toponomastica Cristina Marconi e dei membri della famiglia Cavini.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
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