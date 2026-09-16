Intitolazione del giardino per Mons. Giovanni Cavini a Empoli, cambia l’orario

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Cambia l’orario della cerimonia di intitolazione del giardino di via Cavour, davanti l'ingresso della biblioteca comunale 'Renato Fucini' che porterà il nome di Monsignor Cavini, storico Proposto di Empoli, monsignor Giovanni Cavini, che ha ricoperto la carica alla guida della parrocchia della Chiesa Collegiata dal 1972 al 2008, incontrando nel suo cammino di fede tantissime generazioni di empolesi.

Tra gli interventi della giornata ci saranno quelli del sindaco Alessio Mantellassi, dell'attuale Proposto don Guido Engels, di Lorenzo Ancillotti, presidente dell'associazione Mons. Giovanni Cavini, della consigliera comunale con delega alla Toponomastica Cristina Marconi e dei membri della famiglia Cavini.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
15 Settembre 2026

Riparte la scuola a Empoli e riparte anche il 'Senza Zaino'

Suono della campanella. Oggi comincia un nuovo anno scolastico per tante bambine, bambini, ragazze e ragazzi. Un nuovo inizio per tutte e tutti. E come da ‘tradizione’, questa mattina il [...]

Lastra a Signa
Attualità
15 Settembre 2026

Giani consegna il Pegaso d’oro a Ginevra Taddeucci

Quattro medaglie ai recenti europei di nuoto: 2 ori, 1 argento e 1 bronzo. E’ stata un’estate di grandi imprese per Ginevra Taddeucci, la ventinovenne nuotatrice fiorentina che è diventata [...]

Empoli
Attualità
15 Settembre 2026

Al Circolo Arci Monterappoli prende il via 'Ascoltare, suonare, partecipare'

Al Circolo Arci Monterappoli si svilupperà, grazie al contributo di Fondazione CR Firenze, il progetto “Ascoltare, suonare, partecipare”. Dalla fine di settembre 2026 a febbraio 2027 una serie di iniziative [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina