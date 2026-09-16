Irplast inaugura una nuova linea produttiva a Atessa

L'empolese IRPLAST inizia un nuovo capitolo della sua storia. È stata inaugurata questa mattina, nella sede di Atessa, la nuova linea produttiva dell’azienda leader nello sviluppo di soluzioni sostenibili per il packaging. Alla cerimonia, alla presenza delle autorità e del top management, IRPLAST ha presentato la nuova macchina Brückner Maschinenbau con tecnologia LISIM, che rafforza il know-how aziendale, al fianco della prima LISIM, installata negli anni ’90.

Il nuovo impianto garantirà la produzione complessiva di 30.000 tonnellate annue di film ad alte prestazioni per strutture monomateriali riciclabili, in linea con i requisiti introdotti dal nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR). L'intervento si inserisce in un più ampio piano industriale avviato negli ultimi anni, che prevede investimenti complessivi superiori a 60 milioni di euro, destinati a sostenere innovazione, crescita e internazionalizzazione dell'azienda. Il nuovo impianto rappresenta un modello di eccellenza sotto il profilo tecnologico, produttivo e ambientale: grazie all'impiego delle migliori tecnologie disponibili, consentirà infatti di migliorare ulteriormente le performance in termini di efficienza energetica e sostenibilità.

Al taglio del nastro, il CEO Fausto Cosi ha sottolineato: “Oggi IRPLAST inizia un nuovo capitolo della sua storia. Ora disponiamo di una delle tecnologie più avanzate per produrre pellicole BOPP speciali e la nostra responsabilità è utilizzarla per sviluppare la prossima generazione di soluzioni di imballaggio sostenibili e ad alte prestazioni. La vera sfida inizia ora: portare questa tecnologia sul mercato, sviluppare nuovi prodotti insieme ai nostri clienti e preparare IRPLAST per il futuro del packaging. Questo investimento è anche un investimento nel futuro della produzione manifatturiera in questo territorio. Questa scelta non è stata casuale.

Il know-how accumulato con questa tecnologia qui ad Atessa è essenziale e deve essere preservato qui. L’ambizione è quella di creare attività industriali specializzate in grado di generare occupazione, competenze e opportunità per i prossimi decenni. In un contesto geopolitico ed economico complesso, è sempre più importante mantenere capacità produttive avanzate, tecnologia e competenze industriali qui in Italia, in Abruzzo. Desidero ringraziare le istituzioni che hanno sostenuto e accompagnato lo sviluppo di questo progetto industriale: MIMIT, Invitalia, ZES, Regione Abruzzo e Comune di Atessa. La loro collaborazione dimostra come la cooperazione tra industria e istituzioni pubbliche possa contribuire a creare valore a lungo termine per il territorio. Un grazie speciale al Gruppo Toppan, che ha creduto nelle competenze di Irplast e ha scelto di sostenere questo importante investimento, confermando la fiducia nel nostro know-how e nel nostro percorso di crescita”.

Haruhiko Noguchi, TOPPAN Inc. President and Representative Director ha dichiarato: “Grazie a tutti quelli che hanno contribuito a questo straordinario risultato. Questo investimento è infatti il frutto della grande collaborazione con IRPLAST, con i nostri clienti e con i nostri partner”.

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio: “Un investimento come quello di IRPLAST e TOPPAN sulla Val di Sangro è una scommessa vincente. Quella della Val di Sangro è una storia di successo che racconta un Abruzzo aperto agli investimenti, all’innovazione e alle nuove opportunità di sviluppo. Una regione che si conferma fortemente industrializzata e capace di offrire un contributo significativo alla crescita economica del nostro Paese. Una storia industriale può camminare sulle gambe degli imprenditori, ma può crescere e consolidarsi solo quando esiste una filiera solida, sulla quale poter contare. È questa la forza del nostro territorio: imprese, competenze, lavoratori e istituzioni che insieme costruiscono sviluppo, innovazione e nuove prospettive per il futuro. Grazie, anche a nome dell’Assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca, che ha contribuito al raggiungimento di questo importante risultato.”

Giuseppe Romano, Capo dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri: “La ZES si conferma uno strumento strategico e di primaria rilevanza per la Regione Abruzzo, in grado di sostenere e accelerare la realizzazione delle grandi opere e di contribuire concretamente al rafforzamento del sistema infrastrutturale e allo sviluppo economico del territorio”.

Il Sindaco di Atessa Giulio Sciorilli Borrelli: “Quello che celebriamo oggi rappresenta uno step importante per Atessa. A questo progetto è stato garantito un forte supporto a livello locale, regionale e nazionale, e questo ha un valore significativo per tutto il territorio. Con l’espansione di IRPLAST e il suo ingresso nel Gruppo TOPPAN, la Val di Sangro si inserisce ulteriormente in una dimensione internazionale, attraverso partnership e relazioni che guardano al mondo e aprono nuove prospettive di crescita. La determinazione del popolo abruzzese si combina perfettamente con l’indole giapponese: la capacità di lavorare con impegno, concretezza, disciplina e grande attenzione ai dettagli. È proprio questa attenzione alla qualità e alla cura di ogni particolare che, oggi, può fare la differenza in un mondo sempre più globale e competitivo”.

Fonte: Ufficio Stampa

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