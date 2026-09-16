Jsw Steel dona 100mila euro a Piombino per le luminarie

Centomila euro di contributo per finanziare gli eventi natalizi e la luminaria cittadina. È questo il valore dell’importante donazione che JSW Steel Italy Piombino Spa ha destinato al Comune per l’installazione delle tradizionali luminarie natalizie. La notizia è stata ufficializzata nel Palazzo Comunale durante l’incontro istituzionale tra il Presidente di JSW, Marco Carrai, e il Sindaco di Piombino, Francesco Ferrari.

Lo stanziamento di JSW, sarà ripartito in due tranches già calendarizzate: la prima, pari a 50 mila euro, verrà erogata entro fine settembre per consentire l'immediata pianificazione dell’installazione; l’altra metà del contributo sarà invece versata a fine novembre, per l'accensione ufficiale delle luci. In questo gesto c’è una precisa visione di responsabilità sociale d’impresa.

«Ringrazio JSW Steel Italy e il presidente Marco Carrai per questo contributo, l’allestimento luminoso durante le festività ha infatti una ricaduta concreta e sostiene le attività commerciali in un periodo importante dell’anno – commenta il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari -. È anche un modo per rafforzare quel rapporto con la comunità che affonda le radici in un passato storicamente lontano di qualche decennio, in cui l’industria Piombino era presente sul territorio, sostenendo la comunità con iniziative capaci di incidere anche sulla quotidianità della città.»

A margine dell'incontro, il Presidente Marco Carrai ha voluto sottolineare il profondo legame che unisce lo stabilimento alla città: «Si tratta di un gesto che l'azienda ritiene doveroso per la comunità nella quale si trova e con la quale condivide la quotidianità, l'impegno e gli obiettivi per il futuro. Questo contributo è di fatto un ringraziamento al nostro territorio. Le professionalità che lavorano all'interno dello stabilimento sono quasi tutte residenti nei dintorni e rappresentano la vera linfa dell'azienda: tutti insieme puntiamo a rilanciare non solo il settore siderurgico, ma anche la vitalità della città stessa».

Fonte: Comune di Piombino - Ufficio stampa

Notizie correlate