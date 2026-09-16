Lineapelle, le concerie si spostano a Milano: le interviste del primo giorno

A centinaia di chilometri dal Cuoio, ma per mettersi in mostra. Come ogni settembre il comprensorio si sposta a Lineapelle.
Torna il consueto appuntamento con Lineapelle e tornano le interviste a cura della Easy News Press Agency direttamente da Fiera Milano Rho.
Si è aperto anche quest'anno il salone dedicato al mondo della pelle e della conceria, con la visita di molte istituzioni e buyer agli stand della Zona del Cuoio.
Qua potete trovare le interviste video con alcuni dei protagonisti dell'edizione 2026. Non perdetevi gli appuntamenti dei prossimi giorni.
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