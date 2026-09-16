“Make Sense Campaign” prevenzione dei Tumori testa-collo: controlli gratuiti al Santo Stefano di Prato

Conoscere i segnali della malattia e rivolgersi tempestivamente a un medico può fare la differenza. È questo il messaggio al centro della Make Sense Campaign, la campagna europea di sensibilizzazione sui tumori cervico-cefalici promossa in Italia da AIOCC – Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica ETS, dal 21 al 26 settembre, alla quale aderisce l’Azienda Usl Toscana centro.

In occasione dell’iniziativa, l’ambulatorio di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Santo Stefano di Prato organizza una serie di controlli gratuiti dedicati alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori della testa e del collo.

Le visite si svolgeranno nelle seguenti giornate: Lunedì 21 settembre, dalle ore 14.30 alle 18.30; Martedì 22 settembre, dalle ore 14.30 alle 18.30.

Gli interessati potranno prenotare il controllo inviando una e-mail all’indirizzo otorinolaringoiatria.ss@uslcentro.toscana.it.

Conoscere i sintomi per intervenire in tempo

I tumori cervico-cefalici, o tumori testa-collo, comprendono le neoplasie che hanno origine nell’area della testa e del collo, con esclusione di occhi, cervello, orecchie ed esofago, e rappresentano una patologia oncologica di significativa rilevanza che richiede attenzione, sia sul fronte della prevenzione, sia su quello della diagnosi tempestiva.

La malattia colpisce più frequentemente gli uomini e le persone di età superiore ai 40 anni, anche se negli ultimi anni si è registrato un aumento delle diagnosi tra le donne e nelle fasce di età più giovani. Tra i principali fattori di rischio figurano il consumo di tabacco e alcol, soprattutto quando associati, oltre all’infezione da Papilloma Virus Umano (HPV), coinvolta nello sviluppo di alcune forme di tumore cervico-cefalico. Tuttavia, nonostante la diffusione della patologia, la conoscenza dei sintomi e dei comportamenti di prevenzione resta ancora insufficiente. La “Make Sense Campaign” nasce proprio per colmare questo divario, promuovendo una maggiore consapevolezza e incoraggiando le persone a non trascurare i segnali persistenti, rivolgendosi al medico senza ritardi.

Fonte: Ausl Toscana Centro