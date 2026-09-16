Maltempo in Toscana, codice giallo per temporali forti

Una perturbazione in transito sulla Toscana porterà nella giornata di domani, giovedì 17 settembre, pioggia e temporali a partire dalla zone nord-occidentali per poi estendersi alle aree centrali. Localmente i fenomeni potranno essere accompagnati anche da colpi di vento e grandinate.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha quindi emesso un’allerta gialla per temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore che sarà in vigore dalla mezzanotte fino alle 15 nel nord-ovest della regione e dalle 9 sino a fine giornata nelle aree centrali, interne e costiere. Resta escluso dall’allerta l’estremo sud della Toscana.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Fonte: Regione Toscana

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