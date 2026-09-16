Montopoli, la sindaca Vanni a Lineapelle: "Credere nel presente e nel futuro del settore conciario"

Attualità Montopoli in Val d'Arno
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La sindaca di Montopoli in Val d'Arno, Linda Vanni, è oggi a Milano in occasione di Lineapelle, manifestazione dedicata al comparto della pelle e della filiera conciaria, per esprimere la vicinanza dell'amministrazione comunale alle aziende del territorio.

"Oggi a Milano al fianco degli imprenditori del settore conciario per manifestare la vicinanza delle amministrazioni locali alle aziende che nel nostro territorio rappresentano la qualità di un prodotto che ci ha resi famosi nel mondo", afferma Vanni, sottolineando il ruolo delle imprese del comparto per l'occupazione locale.

La sindaca evidenzia quindi le prospettive del settore, alle prese con i cambiamenti del mercato e con il quadro economico internazionale. "Essere qui vuol dire credere nel presente e nel futuro di un settore che negli anni ha conosciuto grandissimi cambiamenti", dichiara.

Tra le sfide indicate da Vanni ci sono la situazione internazionale e la crisi economica, alle quali, secondo la sindaca, il comparto deve rispondere attraverso "passione, professionalità e sviluppo tecnologico".

Infine, Vanni guarda ai segnali provenienti dalle aziende: "Come amministrazione non possiamo che accogliere con piacere i piccoli segnali di ripresa che ci riportano le aziende, consapevoli che lo stato di salute del comparto è indispensabile per la nostra economia e la nostra comunità".

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