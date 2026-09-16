Addio ad Alberto Ciullini, storico volto del giornalismo pistoiese

Si è spento all’età di 86 anni Alberto Ciullini, storico giornalista pistoiese e per molti anni alla guida della cronaca locale de La Nazione. Una lunga carriera trascorsa a raccontare quotidianamente la città, i suoi protagonisti e le vicende del territorio, seguendo da vicino politica, sport e cronaca.

Ciullini era entrato nella redazione pistoiese del quotidiano nel 1968 e vi aveva lavorato ininterrottamente fino al pensionamento, arrivato alla vigilia del 2000.

La camera ardente sarà allestita a partire dalle 10 di giovedì 17 settembre alle Cappelle del Commiato della Croce Verde, nella zona di Sant'Agostino.

L'ultimo saluto ad Alberto Ciullini è previsto venerdì alle 10 nella chiesa di Vicofaro, dove saranno celebrati i funerali.

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