Muore ciclista in un incidente a Campi Bisenzio

Un ciclista è morto a Campi Bisenzio dopo un incidente. In via Barberinese l'uomo è finito contro un paletto di ferro al ciglio della strada ed è morto sul colpo. Le cause del sinistro sono ancora da chiarire.
Si sa che stava guidando la sua bici e non sono coinvolti altri mezzi, avrebbe fatto tutto da solo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza allertata da alcuni passanti. Sono in corso i rilievi per capire la dinamica.
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