Pegaso d'oro a Ginevra Taddeucci, Giani: "Grande ambasciatrice della Toscana nel mondo"

Poco meno di un mese fa, conquistando due ori europei nelle acque della Senna a Parigi, Ginevra Taddeucci ha stabilito un record: nessuna atleta italiana era mai riuscita a vincere 5 e 10 chilometri nella stessa edizione della rassegna continentale. In campo maschile Gregorio Paltrinieri era riuscito nell’impresa nel 2021. Ma a questa storica doppietta, la ventinovenne fondista fiorentina, ha aggiunto altre due medaglie europee: l’argento nella staffetta mista 4x1500 metri e il bronzo nella 3 km knockout sprint.

A mettere il punto esclamativo su un’estate, sportivamente parlando, di grandi soddisfazioni, oggi anche la consegna del Pegaso d’oro da parte del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

"Ginevra – ha detto nel consegnarle il Pegaso - merita questo riconoscimento perché è una grande ambasciatrice della Toscana dello sport nel mondo. La sue vittorie ci riempiono di orgoglio perché Ginevra è nata a Firenze, vive a Lastra a Signa, si allena qui e quindi vive fino in fondo la Toscana; inoltre è una ragazza seria, modesta, e pratica una disciplina, il nuoto di fondo, che richiede tanto impegno e grandi sacrifici".

Alla cerimonia erano presenti anche la vicepresidente della Regione Bintou Mia Diop e l'assessora alla cultura Cristina Manetti.

"Ti faccio tutti i miei complimenti - ha detto quest’ultima rivolgendosi all’atleta - per il tuo bellissimo percorso. Questo riconoscimento per me vale doppio perché va a una giovane atleta donna: tu sei un esempio positivo che dà speranza a tante ragazze che si pongono degli obiettivi importanti; con la tenacia e la determinazione che dimostri le inviti a non scoraggiarsi mai".

Ginevra Taddeucci è nata a Firenze il 3 maggio 1997 ma da sempre risiede a Lastra a Signa, alle porte del capoluogo. È tesserata Fiamme Oro e Circolo canottieri Napoli. Ha iniziato a nuotare a 9 anni alla Tnt Empoli. Nel suo palmarès ci sono in tutto 9 medaglie europee, 6 mondiali e un bronzo olimpico conquistato nella 10 km sempre nella Senna, due anni fa ai giochi organizzati a Parigi.

Ai mondiali ha vinto una medaglia di bronzo a Budapest 2022 e una medaglia d'oro a Fukuoka 2023 nella 4x1500 mista. Quattro gli argenti (5 km e 10 km, knockout sprint e staffetta) collezionati ai mondiali di Singapore nel 2025.

Le medaglie europee. Nel 2022 ha vinto l'oro nella gara a squadre mista (4x1250 m) e l’argento nella 10 km. Nel 2024 a Belgrado è arrivata seconda nella 5 km a squadre e nella 4x1500 mista. Nel 2025 a Cittavecchia in Croazia è salita per la prima volta sul gradino più alto del podio in una gara individuale, vincendo la 5 km.

Fonte: Regione Toscana