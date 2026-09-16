Piano strutturale empolese, ok al procedimento di approvazione

Attualità Empolese Valdelsa
Condividi su:
Leggi su mobile

Concluso positivamente il procedimento di approvazione del Piano strutturale intercomunale dell’area empolese "Due Rive per un Piano"

Concluso positivamente il procedimento di approvazione del Piano strutturale intercomunale dell’area empolese "Due Rive per un Piano", promosso dall'associazione intercomunale dei Comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Montelupo Fiorentino e Vinci e cofinanziato dalla Regione Toscana.

Oggi, 16 settembre, il Piano strutturale intercomunale "Due Rive per un Piano" ha ottenuto dalla Regione Toscana e dalla Soprintendenza per l’archeologia, le belle arti e il paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e la provincia di Prato la conformazione al Piano Paesaggistico regionale PIT-PPR, un passaggio che sancisce l’esito positivi del suo lungo procedimento di elaborazione.

“La conclusione positiva dell’iter – ha spiegato l’assessore regionale al governo del territorio Filippo Boni - con la conformazione del Piano Intercomunale ai sensi dell'art.21 del PIT-PP e la successiva approvazione da parte dei singoli Comuni, è stata possibile anche grazie alla continua e sinergica  collaborazione tra le strutture tecniche dei Comuni e degli enti coinvolti. Per questo vorrei ringraziare tutti i soggetti che hanno reso possibile questo risultato. Un piano strutturale intercomunale di questa portata mostra che pensare il territorio su ampia scala è possibile e, soprattutto, è necessario per valorizzarne di più le caratteristiche e le peculiarità, per consentire uno sviluppo più ragionato, sostenibile e coerente. Sono davvero molto soddisfatto di questo risultato, che rappresenta un tassello importante per completare la pianificazione territoriale di tutta la Toscana”.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Toscana
Attualità
16 Settembre 2026

Tari, nuovi sms truffa ai cittadini. Plures Alia invita a non rispondere

Proseguono i tentativi di truffa ai danni dei cittadini attraverso sms relativi alla Tari. Plures Alia informa che sono stati rilevati nuovi messaggi fraudolenti. In questo caso, il testo segnalato [...]

Empolese Valdelsa
Attualità
15 Settembre 2026

Contributo affitti 2026 Empolese Valdelsa, approvata la graduatoria

L'Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa ha approvato la graduatoria provvisoria degli ammessi e degli esclusi per l'assegnazione del contributo a integrazione dei canoni di locazione – Fondo Affitti anno [...]

Empolese Valdelsa
Cronaca
10 Settembre 2026
maltempo toscana

Allerta meteo nell'Empolese Valdelsa fino al tardo pomeriggio, poi codice giallo

È in corso nei comuni dell’Empolese Valdelsa un’allerta meteo di codice arancione per il rischio di temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore. L’allerta resterà in vigore fino al [...]



Tutte le notizie di Empolese Valdelsa

<< Indietro

torna a inizio pagina