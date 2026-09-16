Piano strutturale empolese, ok al procedimento di approvazione

Concluso positivamente il procedimento di approvazione del Piano strutturale intercomunale dell’area empolese "Due Rive per un Piano"
Concluso positivamente il procedimento di approvazione del Piano strutturale intercomunale dell’area empolese "Due Rive per un Piano", promosso dall'associazione intercomunale dei Comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Montelupo Fiorentino e Vinci e cofinanziato dalla Regione Toscana.
Oggi, 16 settembre, il Piano strutturale intercomunale "Due Rive per un Piano" ha ottenuto dalla Regione Toscana e dalla Soprintendenza per l’archeologia, le belle arti e il paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e la provincia di Prato la conformazione al Piano Paesaggistico regionale PIT-PPR, un passaggio che sancisce l’esito positivi del suo lungo procedimento di elaborazione.
“La conclusione positiva dell’iter – ha spiegato l’assessore regionale al governo del territorio Filippo Boni - con la conformazione del Piano Intercomunale ai sensi dell'art.21 del PIT-PP e la successiva approvazione da parte dei singoli Comuni, è stata possibile anche grazie alla continua e sinergica collaborazione tra le strutture tecniche dei Comuni e degli enti coinvolti. Per questo vorrei ringraziare tutti i soggetti che hanno reso possibile questo risultato. Un piano strutturale intercomunale di questa portata mostra che pensare il territorio su ampia scala è possibile e, soprattutto, è necessario per valorizzarne di più le caratteristiche e le peculiarità, per consentire uno sviluppo più ragionato, sostenibile e coerente. Sono davvero molto soddisfatto di questo risultato, che rappresenta un tassello importante per completare la pianificazione territoriale di tutta la Toscana”.
Fonte: Regione Toscana
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