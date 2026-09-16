Piscina comunale di Empoli, la giunta punta a un affidamento quinquennale della gestione pubblica

La giunta comunale di Empoli ha approvato un atto che indica agli uffici comunali la preparazione degli atti per un affidamento di gestione della piscina comunale di via delle Olimpiadi per almeno cinque anni alla società pubblica Aquatempra, che dal 2009 gestisce questo impianto assieme alle piscine di San Gimignano e Fucecchio-Santa Croce.

Lo spiega nel dettaglio il sindaco Alessio Mantellassi: "Dopo il rinnovo del Cda deciso con gli altri soci pubblici, che ha portato alla presidenza di Filippo Sani, sono cambiate molte cose. È stata avviata una nuova fase di dialogo con l'utenza, i dipendenti e le società sportive. Il ritorno del Meeting Città di Empoli, dopo 5 anni a Livorno, ne è la conferma.

Sono ancora molte le cose da fare e a breve aggiorneremo sugli investimenti sulla struttura. Abbiamo avviato la progettazione dell’intervento da fare e stanziato le prime risorse.

Nella giunta di oggi però abbiamo dato mandato agli uffici di valutare tutte le condizioni utili a preparare un affidamento di gestione della piscina comunale ad Aquatempra lungo almeno 5 anni. Un periodo di tempo che permetterà un periodo di stabilità e di abbattimento anche di molti costi di gestione. La gestione pubblica di Aquatempra a oggi scade nel 2026.

Con questo atto parte l’iter previsto di valutazione di convenienza economica e di studio di fattibilità tecnica e poi, se fattibile, di predisposizione degli atti per il Consiglio Comunale. Un atto frutto di un lavoro di due anni della giunta e dell’assessora Laura Mannucci, che ringrazio per l'impegno".

Concorda l'assessora allo Sport Laura Mannucci: "Questa nuova fase di apertura della piscina comunale verso la città è frutto di un intenso lavoro del nuovo Cda, che ha portato a interventi manutentivi rilevanti nella piscina e a iniziative di successo come gli open day estivi, e ha raccolto anche l'appoggio di aziende del settore come partner di varie iniziative. Adesso rinnoviamo la gestione pubblica della piscina e lavoriamo per mantenerla per un periodo di tempo più lungo così da garantire stabilità e una programmazione pluriennale anche sulle attività".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate