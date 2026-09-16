Premio dello Sport Carlo Castellani, tutti i riconoscimenti

La suggestiva cornice del nuovo Spazio Culturale Risorti, inaugurato nel mese di giugno, ha fatto da padrona per la 4° edizione del “Premio dello Sport Carlo Castellani”. Un colpo d’occhio che ancora una volta ha dato dimostrazione dell’importanza della serata, e di un appuntamento consolidato che anno dopo anno ha l’obiettivo di raccontare e far conoscere a 360° lo sport a Montelupo.

Sul palco del Risorti sono saliti i protagonisti che nel corso della stagione si sono distinti sia per i risultati raggiunti sia per l’impegno dimostrato nel favorire e promuovere la pratica sportiva a Montelupo. Tante le discipline sportive presenti: dal ciclismo alla danza, dalla ginnastica agli sport equestri, fino agli sport da combattimento e all’atletica. Storie diverse, accomunate però dalla voglia di mettersi alla prova e di continuare a migliorarsi.

Poi c’è il luogo. La prima edizione all’interno del Risorti. Una scelta voluta e non casuale. Un luogo che si ritrova perfettamente nello spirito e nelle finalità del premio: il coinvolgimento della comunità, le giovani generazioni e luogo, così come deve essere lo sport, di incontro accessibile e partecipato.

Le sezioni premiate

Quattro le sezioni premiate tra menzioni, targhe e premi. La prima, dedicata alla squadra dell’anno; la seconda, il riconoscimento Fulvio Cacialli detto “Il Menta” attribuito a singoli, associazioni, imprese o enti del territorio che abbiano favorito la pratica sportiva con particolare attenzione a inclusione, disabilità, educazione e fair play; la terza, riconoscimento Sergio Bitossi detto “Capino” dedicato a tecnici, dirigenti o cittadini che, nel corso della loro carriera, si siano impegnati con passione e continuità nella promozione dell’attività sportiva a Montelupo; la quarta, il premio atleta dell’anno che celebra le individualità che si sono distinte durante la stagione.

Prima dell’inizio della serata sono saliti sul palco per i saluti istituzionali il Sindaco del Comune di Montelupo Fiorentino Simone Londi, il Vicesindaco e Assessore allo Sport Francesco Desii, la Consigliera Regionale Brenda Barnini e il Presidente della Commissione del Premio dello Sport Francesco Giannasi.

Simone Londi – Sindaco di Montelupo Fiorentino

«Lo sport ha un valore che va ben oltre il risultato: unisce, insegna, educa e crea legami all’interno della comunità. Serate come questa sono importanti proprio perché ci permettono di fermarci e riconoscere il valore di chi, ogni giorno, attraverso lo sport, porta avanti questi principi. Questa quarta edizione del Premio dello Sport Carlo Castellani ha avuto inoltre un significato particolare perché è stata la prima ospitata all’interno del nuovo Spazio Culturale Risorti. Un luogo pensato per essere aperto e partecipato, che crediamo possa diventare sempre più uno spazio di incontro per tutta la comunità. Vedere il Risorti riempirsi di atleti, associazioni, famiglie e appassionati è stato il modo migliore per inaugurarne questo nuovo percorso.»

Francesco Desii – Vicesindaco e Assessore allo Sport

«È stata una serata che ha restituito bene la fotografia dello sport a Montelupo: tante discipline, tante associazioni e soprattutto tante persone che, con impegno e passione, contribuiscono ogni giorno a rendere viva la nostra realtà sportiva. Voglio ringraziare la Commissione del Premio dello Sport per il lavoro svolto e per aver saputo valorizzare, ancora una volta, storie e percorsi diversi. I miei complimenti vanno a tutti coloro che sono saliti sul palco, dagli atleti alle squadre, passando per tecnici, dirigenti, associazioni e realtà che promuovono lo sport come strumento di inclusione e crescita. Il premio è soprattutto loro: un riconoscimento a un movimento sportivo che rappresenta una parte importante della nostra comunità.»

I premiati

Il premio Carlo Castellani per la Squadra dell’Anno nella categoria femminile è stato aggiudicato dall’U14 di Pallavolo dell’ASPD di Montelupo. Primo posto ottenuto sia nel campionato territoriale di Firenze che in quello regionale della Toscana, oltre al raggiungimento delle fasi nazionali dove si sono classificate all’undicesimo posto.

Nella categoria maschile il premio Carlo Castellani per la Squadra dell’Anno è andato alla Juniores Regionale U19 dell’USC Montelupo. Durante la stagione 2025/26 si è distinta vincendo il campionato regionale e la Supercoppa Juniores U19.

Il premio Fulvio Cacialli detto “Il Menta” è stato conferito a Ilaria Marras, Direttrice e Coordinatrice Tecnica del settore paralimpico di ACSI Sport Toscana, per portare avanti progetti che utilizzano lo sport come strumento di inclusione, autonomia e crescita.

Il premio Sergio Bitossi detto “Capino” è stato consegnato a Elena Gigli, sportiva che ha portato il proprio nome, quello di Montelupo e quello dell’Italia ai massimi livelli della pallanuoto internazionale.

Infine, il premio Carlo Castellani per l’Atleta dell’anno nella categoria femminile è stato vinto da Vittoria Ancillotti della Società Cannottieri Limite, grazie a una sagione di assoluto prestigio e ricca di risultati.

Per la categoria maschile, il Premio Atleta dell’Anno è andato a Lorenzo Magli, ciclista del Team Hopplà. Una stagione di grande continuità, con risultati importanti e soprattutto con la capacità di essere protagonista in tante competizioni.

Sicurezza e ricordo

Lungo il corso della serata sono andati in scena anche due momenti molto preziosi.

Il primo mirato a sensibilizzare sui temi della sicurezza e dell’emergenza sanitaria, alla presenza di Cristina Fanfani e Yuri Lodico, referenti del 118 Pistoia Empoli per l’area dell Empolese Valdelsa Valdarno. Insieme a loro anche l’Assessore alla Protezione Civile Simone Peruzzi. Un’istantanea per ricordare quanto sia fondamentale porre l’attenzione sulla prevenzione investendo nella formazione delle persone e dei cittadini per un bene comune.

Prima di entrare nella sezione dedicata al premio Atleta dell’anno è stata ricordata la persona che dà il nome a questo premio: Carlo Castellani. Per l’occasione è avvenuta la lettura del racconto “La Torta di Linz”, scritto dal giornalista di Tuttosport Marco Ceccarini, dedicato a Carlo Castellani. Al termine della lettura è stata consegnata la pergamena con il racconto alla famiglia presente. A ritirarla la nipote Carla Castellani e il figlio Franco Castellani.

La 4° edizione del Premio dello Sport è stato un momento per ricordare tutte le figure che nel corso degli anni e nell’ultima stagione hanno lasciato un segno nello sport monelupino. Ma non si è trattato soltanto di risultati ma anche di tracciare una linea nel percorso dei partecipanti per dare valore all’impegno, ai sacrifici e alla dedizione che hanno portato a raggiungere i traguardi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

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