Rubano alcolici al supermercato a Pontedera, coppia arrestata

Una coppia è stata arrestata in flagranza dai Carabinieri a Pontedera dopo un tentativo di furto all'interno di un supermercato di via Terracini. L'episodio è avvenuto nella serata di domenica 14 settembre, intorno alle 21.

A notare i due, un uomo e una donna di origine straniera, sono stati due Carabinieri liberi dal servizio, che si trovavano all'interno dell'esercizio commerciale. I militari hanno segnalato ai colleghi della Stazione di Pontedera il comportamento ritenuto sospetto della coppia.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, i due avrebbero nascosto sotto gli abiti sei bottiglie di alcolici, per un valore complessivo di circa 85 euro. Alla cassa avrebbero pagato soltanto alcune bottiglie d'acqua, per poi superare i varchi di uscita.

A quel punto è intervenuta la pattuglia dell'Arma, fatta convergere sul posto dopo la segnalazione dei colleghi. La refurtiva è stata recuperata integralmente e restituita al responsabile del supermercato.

Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno, che coordina le indagini, i due sono stati condotti nelle rispettive abitazioni agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

L'udienza si è svolta nella mattinata del giorno successivo. Il giudice ha convalidato gli arresti e disposto per entrambi il divieto di dimora nella provincia di Pisa, oltre all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana.